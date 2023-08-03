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Türkiye’nin 12 farklı şehrinden 100 sporcunun katıldığı etkinlikte kadınlar il karması 3. Olarak Mersin’de düzenlenecek final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Bursa'da Yıldırım Belediye Jimnastikspor Kulübü sporcusu Elvan İraslan, 12 şehirden 100 sporcunun katıldığı Anadolu Yıldızlar Ligi yarı final müsabakalarında şampiyon oldu. BURSA (İGFA) - Cimnastik Anadolu Yıldızlar Ligi yarı final müsabakaları Yıldırım Belediyesi Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde tamamlandı.

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