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Ay Takvimine göre bu yıl 10 Şubat’a denk gelen Çin Yeni Yılı, Türk Çin Kültür Derneği’nin İstanbul ve Ankara şubesinde Çin’in ve Türkiye’nin geleneksel kültür öğeleriyle bir arada kutlandı.

İSTANBUL (İGFA) - 12 hayvanlı takvime göre hesaplanan Çin Yeni Yılı ya da Bahar Bayramı (Lunar Bayramı) olarak kabul edilen gün, her yılın ilk yeni ayı ile dolunayı arasında kutlanıyor.

Genç ney üstadı Ahmet Cemal ve kanun sanatçısı arkadaşı, Çin'in ünlü bahar bayramı şarkısı "Gong Xi Fa Cai" yi çaldılar. Türk çalgısı ney ve kanun ile Çinlilerin yeni yılını (Ejderha Yılı) kutlayan Türk sanatçılara büyük beğeni topladı.

Bahar Festivali olarak da bilinen Çin Yeni Yılı, derneğin İstanbul şubesinde Çince eğitimi alan öğrenciler tarafından, Çin’in yüzyıllara dayanan ve en yaygın olan geleneksel sanatlardan biri olan kağıt kesme sanatı kutlandı.

Günümüzde, Çin’in geleneksel ‘Bahar Bayramı’nda bolca kullanılan bu sanatın hangi dönemde başladığı kesin bilinmemekle birlikte, bir teze göre kaynağını antik çağlardaki dini törenlerden alıyor.

Aynı zamanda derneğin Ankara şubesinde eğitim alan öğrenciler, Türk ve Çin yemekleri eşliğinde kaligrafi fırçalarını kullanarak Çince karakterle yeni yıl dileklerini yazdılar.

Türk Çin Kültür Derneği Başkanı İrfan Karslı, “Çin Ejderha Yeni yılı, başta Çin ve Türkiye olmak üzere tüm dünyaya kutlu olsun” ifadelerini kullandı. Çin geleneğine göre; her yıl, Çin burçlarında yer alan 12 hayvandan biri ile temsil ediliyor. 2023'te tavşan yılı iken, 2024 yılında ise ejderha yılına girildi. 10 Şubat 2024’te başlayıp 28 Ocak 2025’te sona erecek Çin Ejderha Yeni Yılı, kışın sonunu ve baharın başlangıcını kutlayan iki haftalık bir festival olarak da biliniyor.

Bu yıla adını veren Ejderha, Türk ve Çin inançlarında, genellikle bereketin, bolluğun ve iyiliğin sembolü olarak görülürken verdiği güç, bereket ve iyilikle bir arada nitelendiriliyor.

Çin, Endonezya, Japonya, Malezya, Filipinler, Singapur, Güney Kore ve Vietnam dahil olmak üzere birçok Asya ülkesinde kutlanan Yeni Ay Yılı, Çin Yeni Yılı veya Bahar Şenliği olarak da biliniyor.