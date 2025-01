The Peninsula Istanbul, Çin Yeni Yılı kutlamaları kapsamında, esneklik, bilgelik ve zarafeti temsil eden Yılan Yılı'nın başlangıcında konuklarını çok özel etkinlikler ve gastronomik deneyimlerle dolu zengin bir programla ağırlayacak.İSTANBUL (İGFA) - Tarih boyunca kültürlerin buluşma noktası olan İstanbul'da eşsiz tarihi Yarımada manzarası ile büyüleyici bir atmosfere sahip The Peninsula Istanbul, Chinese New Year 2025 kutlamalarına ev sahipliği yapıyor. Bin yıllık bir geleneğe sahip bu özel dönemde The Peninsula Istanbul konuklarını çok özel etkinlikler ve gastronomik deneyimlerle dolu zengin bir programla ağırlayacak.

2025 Yılı: Yenilenme, Şans ve Refah

Çin Ay Yılı takvimine göre 2025, esneklik, bilgelik ve zarafeti temsil eden Yılan Yılı olarak karşılanacak. Çin kültürünün en önemli kutlamalarından biri olan Ay Yeni Yılı, yenilenme, yeni bir başlangıcı karşılama ve şans ile refah dileme fırsatı sunuyor.

The Peninsula Istanbul, Yılan Yılı'nı selamlarken, birliktelik ve topluluk ruhunu onurlandırıyor. Zarif atmosferi ve şehrin eşsiz manzarası eşliğinde The Peninsula Istanbul, konuklarına bu anlamlı geleneği deneyimleme olanağı sunarken, geleneksel yemekler ve eğlenceli etkinliklerle çok özel bir Ay Yeni Yılı atmosferi hazırlığında. Çin Yeni Yılı kutlamaları 25 – 26 Ocak tarihlerinde Çin Yeni Yılı Aslan Dansı ile başlayarak keyifli bir birlikteliğin başlangıcını yapacak.

Çin Yeni Yılı Peninsula Çay Saati

The Lobby’de sunulan benzersiz Peninsula Çay Saati deneyimi, Doğu ve Batı geleneklerini birleştiriyor. Çin Yılan Yılı'na özel olarak yeniden tasarlanan Peninsula Çay Saati ritüeli, 24 Ocak-9 Şubat tarihleri arasında her gün 15.00 - 18.00, pazar günleri ise 17.00 - 19.00 saatleri arasında sunulacak.

Çin Yeni Yılı'na Özel Brunch

Geleneksel ve modern tatları buluşturan şenlikli pazar Brunch'ları, hem Türk mutfağının hem de dünya mutfaklarının öne çıkan lezzetleri ile birlikte çeşitli Çin spesiyalitelerinin tadını çıkarmak için mükemmel bir fırsat sunuyor. Çin Yeni Yılı Pazar Brunch etkinlikleri 26 Ocak, 2 ve 9 Şubat tarihlerinde 12.30 - 16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Çin Yeni Yılı'na Özel Alakart Seçenekleri

The Lobby'de öğle ve akşam yemekleri, 24 Ocak - 9 Şubat tarihleri arasında, Çin'in özel mutfağını Türk ve dünya mutfaklarının zenginliğini yeni Executive Chef Andreas Block tarafından hazırlanan menü ile birlikte sunulacak. Bu özel menüde dumpling sepeti, erişte ve Çin böreği gibi birçok lezzet misafirlere servis edilecek.