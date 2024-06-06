Eğitimde fırsat eşitliği sunan İzmit Belediyesi Çınar Akademi hazırladığı eğitim programlarıyla YKS’ye girecek olan geleceğin ‘Yıldız’larını yarına hazırlıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kaliteli ve ücretsiz eğitim hizmetiyle gençleri geleceğe hazırlayan İzmit Belediyesi Çınar Akademi YKS sınavına yönelik “Yıldızlarla Eğitim” programını başlattı. Bu program kapsamında öğrenciler Çınar Akademi binasında telefonsuz, dış dünyayla iletişimi keserek ders çalışıp, yapamadıkları soruları da orada bulunan öğretmenlere sorma imkânları buldular.

“YILDIZLARLA EĞİTİM SINAV ÖNCESİ SON PROVALAR”

‘Yıldızlarla Eğitim’ programı hakkında bilgi veren Çınar Akademi Kurum Müdürü Kübra Taşdemir İçlek, “Yıldızlarla Eğitim öğrencilerimizin sınav öncesindeki son provaları. Biz bu provalarda öğrenciler sınavda çıkması muhtemel sorular ya da çıkmış sorular üzerinden hazırlanmış mini denemeler çözüyorlar.

“KOCAELİ’DEKİ TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE AÇIK YAPTIK”

‘Yıldızlarla Eğitim’ üç gün(4-5-6 Haziran) boyunca devam etmektedir. Saat 20.00 ile 22.00 arasında öğrencilerimiz burada denemelerini çözerek, sorularını öğretmenlerine sorabilmektedirler. Yıldızlarla Eğitimi sadece Çınar Akademi öğrencilerine değil, Kocaeli’deki tüm öğrencilerimize açık yaptık. Dilerse bütün öğrencilerimiz burada gelerek ‘Yıldızlarla Eğitim’e katılabilirler.” dedi.

“HIZLANDIRMA KURSLARIMIZ BAŞLIYOR”

Hızlandırma kurslarının başlayacağını dile getiren Taşdemir, “Aynı zamanda Mart ayında sınava girerek kurum kabul sınavına hak kazanan seneye 12.sınıf olacak öğrencilerimiz için de hızlandırma sürecine başlıyoruz. Bu hızlandırma süreci 10-14 Haziran ve 24-28 Haziran tarihleri arasında olacak” dedi.

“YILDIZLARLA EĞİTİM PROGRAMI ÇOK YARARLI OLDU”

Programa katılan Çınar Akademi sayısal 12.sınıf öğrencisi Erva Deniz, “Yıldızlarla eğitim programının çok yararlı olduğunu düşünüyorum çünkü hocalarımız bize çıkmış soruları sorarak aynı zamanda, denemeden sonra yapamadığımız soruları hocalarımızla tartışma imkânı buluyoruz. Yapamadığımız soruları hocalara sorma imkânımız oluyor bu çalışmanın devam etmesini istiyoruz.” İfadelerini kullandı.

“BU ÇALIŞMA BANA ARTI OLARAK YANSIYOR”

Programa katılan Çınar Akademi sayısal12.sınıf öğrencisi Zehra, “Gündüzleri deneme çözerek akşamda mini deneme sınavları yapıyoruz. Çözemediğimiz soruları tartışarak analiz yapıyoruz ve verimli geçiyor. Bu çalışmanın bana artı olarak yansıdığını düşünüyorum çünkü akşama kadar kütüphanede ya da okulda oluyoruz, buraya akşamları gelebiliyoruz. Hocalarımızla güzel vakit geçiriyoruz.” dedi.