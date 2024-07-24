İzmit Belediyesinin eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla gençlerin hizmetine sunduğu Çınar Akademi’de eğitim gören öğrenciler, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında YKS’de üstün başarı gösterdiKOCAELİ (İGFA) - Çınar Akademi’nin 12. sınıf ve mezun öğrencileri, ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda geçen yıl olduğu gibi bu yıl da etkileyici sonuçlar elde ettiler. 3 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen MSÜ sınavında bir öğrenci sözelde Türkiye 4’üncüsü, eşit Ağırlıkta Türkiye 7’ncisi, sayısalda Türkiye 9’uncusu, genel sıralamada Türkiye 5’incisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

İZMİT BELEDİYESİNDEN TEŞEKKÜR

İzmit Belediyesi, öğrencilerin elde ettiği bu başarılardan gurur duyduklarını ve Çınar Akademi’nin gençlere sunduğu eğitim olanaklarının meyvelerini vermeye devam ettiğini belirtti. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması adına yapılan çalışmaların önemine vurgu yapan belediye yetkilileri, tüm öğrencilere başarılarının devamını diledi.

ÇINAR AKADEMİ BAŞARI TABLOSU

İlk 5 binde 1 öğrenci,

İlk 20 binde 4 öğrenci,

İlk 30 binde 8 öğrenci,

İlk 40 binde 11 öğrenci,

İlk 50 binde 15 öğrenci,

İlk 60 binde 17 öğrenci,

İlk 70 binde 19 öğrenci,

İlk 80 binde 22 öğrenci,

İlk 100 binde 28 öğrenci yer aldı.