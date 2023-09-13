Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eğitimde fırsat eşitliği sunmak adına hizmet veren ve bu yıl birçok öğrenciyi hayallerindeki üniversiteyle buluşturan İzmit Belediyesi bünyesindeki Çınar Akademi yeni döneme başladıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin eğitimde fırsat eşitliği sunmak adına hayata geçirdiği Çınar Akademi yeni döneme merhaba dedi. 12. sınıflara uygulanan hızlandırma sürecinin ardından 11. Sınıf ve mezun grupları da eğitime başladılar.

Güçlü kadrosu ile bu yıl birçok öğrenciyi Türkiye’nin değerli üniversiteleriyle buluşturan Çınar Akademi, bu sene hedefleri çok daha yüksek tutuyor.

Mehmet Ali Paşa Mahallesi Demokrasi Bulvarı No: 71 adresinde ücretsiz olarak hizmet veren Çınar Akademi, kaliteli eğitim hizmetiyle 1 yıl gibi kısa bir sürede kentin marka eğitim kurumlarından birisi olmayı başardı. İzmit Belediyesinin eğitime destek projesi üniversiteye yerleşmek isteyen dezavantajlı öğrenciler için adeta bir umut oldu. Veliler de öğrenciler de verilen eğitimden oldukça memnun.