Tahmini Okuma Süresi: dakika

İzmit Belediyesi Çınar Akademi öğrencileri Anıtkabir’i ziyaret ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Çınar Akademi öğrencileri, Cumhuriyetimizin 100’ncü yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıkarken, ODTÜ ve Bilkent Üniversitesine gezi düzenledi

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla çalışmalarına devam eden Çınar Akademi, Ankara’ya gezi düzenledi. 11, 12 ve mezun sınıfları önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıktı. Çınar Akademi, Cumhuriyetimizin 100. yılında Anıtkabir’i ziyaret ederek Atatürk’e olan minnetlerini bir kez daha gösterdi.

Ardından ODTÜ’ye giden Çınar Akademi öğrencileri, üniversiteyi gezerek bölümler hakkında bilgi sahibi oldu. Öğrenciler, üniversite yerleşkesi ve eğitimi konusunda akıllarındaki soru işaretlerine cevaplar buldu. Bilkent Üniversitesi’ni de gezen öğrenciler, ardından yapılan konferansta rehberlere sorularını yöneltti. Çınar Akademi öğrencileri, Ankara gezisi sonrası mutlu bir şekilde İzmit’e döndü.