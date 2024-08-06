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Çınar Akademinin ücretsiz tercih danışmanlık hizmetinden toplamda 320 öğrenci faydalandı. Danışmanlıktan faydalanan öğrenci ve veliler İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e ve Çınar Akademi ailesine teşekkür ettiler.

Tercih döneminde de öğrencileri yalnız bırakmayan İzmit Belediyesi Çınar Akademi, 320 üniversite adayına danışmanlık hizmeti verdi KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin eğitimde fırsat eşitliği sağlamak üzere hayata geçirdiği Çınar Akademi, tercih dönemlerinde de öğrencileri yalnız bırakmadı. Çınar Akademi, 17 Temmuz – 2 Ağustos tarihleri arasında Çınar Akademi Hizmet Binası ve Belediye önünde kurulan İstanbul Aydın Üniversitesi stantlarında üniversite adaylarına ücretsiz danışmanlık hizmeti verdi.

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