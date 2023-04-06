İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi’nde eğitim gören minik öğrenciler için kapalı yüzme havuzunda yüzme dersleri başladıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi’nde eğitim gören minikler için Nisan ayı itibariyle yüzme dersleri başladı. Geçtiğimiz haftalarda felsefe branş dersine başlayan minikler ek olarak İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda yüzme dersi alacak.

Öğrenciler eğitim döneminin sonuna kadar haftada bir gün uzman eğitmenler eşliğinde derslerine devam edecek.

5-6 yaş sınıfı çocukların katıldığı dersler iki grup şeklinde her hafta Salı ve Perşembe günleri gerçekleştirilecek. İlk yüzme dersine katılım sağlayan Çınar Çocuk Evi’nin minikleri, kapalı yüzme havuzunda mutlu ayrılırken bir sonraki ders için çok heyecanlı olduklarını ifade ettiler.