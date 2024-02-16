Tahmini Okuma Süresi: dakika

İzmit Belediyesi Çınar Ekibi Bekirdere ve Üçyol Bölgesinde servis bekleyen işçilere poğaça ve meyve suyu ikram ettiKOCAELİ (İGFA) - Güne erken saatlerde başlayan İzmit Belediyesi Çınar ekibi, Üçyol ve Bekirdere ‘de servis bekleyen vatandaşlara poğaça ve meyve suyu ikram etti. Günün erken saatlerinde işe gitmek için servis bekleyenlere kahvaltı ikramı yapan Çınar Ekibi, Vatandaşlara Başkan Hürriyet’in selamlarını ileterek kolaylıklar diledi. Vatandaşlar, geleneksel hale gelen bu hizmet ve ikramlardan mutlu olduklarını dile getirerek Başkan Hürriyet’e teşekkür etti.