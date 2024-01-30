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İzmit Belediyesi Çınar Ekibi Yassıbağ, Fethiye ve Durhasan Köylerini ziyaret ederek vatandaşların talep ve önerilerini dinlediKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, her gün faklı köylerde vatandaşların kapısını çalmaya devam ediyor. Çınar Ekibi son olarak üç farklı köyde vatandaşlarla buluştu. Kapı kapı dolaşan ekip vatandaşların taleplerini dinledi, hediyelerini takdim etti. Çınar Ekibini memnuniyetle karşılayan köy sakinleri Başkan Hürriyet ve ekibine teşekkürlerini sundu. Çınar Ekibi, köy ziyaretlerine devam edecek.