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İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, Gökçeören Köyü’ne gerçekleştirdiği ziyarette Başkan Hürriyet’in selamını ileterek köy sakinlerinin taleplerini dinlediKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, olumsuz hava koşullarına aldırmadan köyleri gezmeye ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Gerçekleştirdiği ziyaretlerde gönüllere dokunan Çınar Ekibi, son olarak Gökçeören Köyü sakinlerinin kapısını çaldı.

KÖY SAKİNLERİ TEŞEKKÜR ETTİ

Gökçeören Köyü’nde çalınmadık kapı bırakmayan Çınar Ekibi vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek, takdim ettiği küçük hediyelerle yüzlerde tebessüm bırakmayı başardı. Gökçeören Köyü sakinleri de yaptıkları ziyaretten ötürü Çınar Ekibi ve Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür etti.