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Kocaeli’nin 65 yaş üstü çınarları, Büyükşehir’in Hayatın İçindeyim projesiyle yaşamdan keyif almaya ve sosyal hayata katılmaya devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ‘Hayatın İçindeyim Projesi’ kapsamında çınarlarımızın aktif ve sürdürülebilir hayatın içerisinde yer almasına yönelik çeşitli etkinliklerle bireylere destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda egzersiz, halk oyunları, geri dönüşüm ve tiyatro kursları ile kıdemli yaş almış vatandaşlarımızın, sosyal hayatlarını canlı tutarak, ilerleyen yaşın onlar üzerindeki olumsuz etkilerini en az düzeye indirgemek hedefleniyor.

EGZERSİZ KURSU

Egzersiz kursu 65+ üstü fiziksel olarak zorlayıcı durumu olmayan bireylerle yürütülüyor. Egzersiz belirli plan dâhilinde yapılan tekrarlı hareketler olarak tanımlanan ve sağlığın çok önemli bir bileşenidir. Egzersiz kursu, hava şartlarına bağlı olarak açık havada ya da Körfez ilçemizde bulunan 60+Aktif Yaşlanma Kulübünde, haftada bir gün yaklaşık 30-45 dakika arasında gerçekleştiriliyor.

HALK OYUNLARI

Çınarlarımıza yönelik gerçekleştirilen halk oyunları kursu ise Büyükşehir Belediyesi ile KO-MEK işbirliğiyle düzenleniyor. Müzik ve ritimle yapılan bu uygulamada, öne ve ters yöne adım alma hareketi, müziğe ve ritme ait vurguların el ve kol hareketleri uygulanıyor. Kursun amacı katılımcıların hem sosyalleşmeleri hem de hareket hallerinde devamlılığı sağlamak. Halk oyunları kursu haftanın bir günü Yahya Kaptan KO-MEK’te yaklaşık 3 saat boyunca veriliyor.

GERİ DÖNÜŞÜM

KO-MEK işbirliğiyle gerçekleştirilen kursta 65+ yaş bireylerimizin boş zamanlarını atık malzemeler üzerine çalışarak atıklara yeniden hayat vermesiyle, aynı zamanda birbirleriyle olan bağları güçlendirmeleri, yardımlaşmaları, paylaşım içerisinde bulunmaları, hayal güçlerini harekete geçirmeye destek olmalarını sağlamaktadır. Geri dönüşüm kursu haftanın bir günü tam gün Körfez ilçemizde bulunan 60+Aktif Yaşlanma Kulübünde gerçekleştirilmektedir.