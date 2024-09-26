Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdikleri okul ziyareti kapsamında öğrenci ve idarecilerin spor salonu talebi üzerine harekete geçen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Çınarönü Mahallesi’ne dört dörtlük bir tesis kazandırdı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle ilçeye kazandırdığı Çınarönü Kapalı Spor Salonu’nu hizmete açtı.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirilen açılışa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, AK Parti İlçe Başkanı İrfan Akkaya, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ufuk Ay, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Demirci, HÜDAPAR Yıldırım İlçe Başkanı Veysel Aymelek, muhtarlar, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Geçtiğimiz sene gerçekleştirdikleri okul ziyaretinde eğitimci ve öğrencilerin kapalı spor salonu talebi üzerine inşa edilen Çınarönü Kapalı Spor Salonu, 680 metrekarelik alandan oluşmakta. Tesiste; okulların beden eğitimi derslerinin gerçekleştirilmesinin yanı sıra kadınlara ücretsiz step, aerobik ve pilates eğitimleri verilecek ve kış spor okulları kapsamında çocuklara voleybol ve basketbol eğitimleri verilecek.

Gerçekleştirdikleri tüm hizmetlerin ancak ve ancak insanla buluşunca anlam kazandığını ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, 2019 yılından bu yana 11 tesiste, 20 branşta toplamda 303 bin 602 vatandaşı spor ve eğitim hizmetiyle buluşturduklarını ifade etti. Yaz Spor Okulları’nda 45 bin çocuğu sporla tanıştırdıklarını kaydeden Başkan Yılmaz, “Birlik ve beraberlik işin besmelesidir diyerek çıktığımız bu yolda Yıldırım için çalışmayı sürdüreceğiz. Bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda ‘Sporda Parlayan Bir Yıldırım’ hedefinde güzel bir ivme yakaladığımızı görüyorum. Çınarönü Kapalı Spor Salonu Yıldırım’a hayırlı olsun” dedi.

SPORDA PARLAYAN YILDIRIM

‘Spor Kenti Yıldırım’ kimliğini güçlendirecek yatırımları bir bir hayata geçirdiklerini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İlçemize yeni spor yatırımlarını kazandırırken, ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalan tesislerimizi ise sil baştan yenileyerek 5 yıldızlı modern komplekslere dönüştürüyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana; başta Bursa’nın en büyük spor tesisi olan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi, Yıldırım Karapınar Gençlik Merkezi, İlyas Kader Spor Merkezi, Mimarsinan Spor Kompleksi olmak üzere 5 yıllık görev süremiz içerisinde 22 spor yatırımını ilçemize kazandırarak hemşehrilerimizin spora erişimini kolaylaştırdık. Bu dönemde de spor yatırımlarımıza yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda Sakarya Kapalı Spor Tesisi’ni ve Doktor Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi’ni de görkemli bir açılışla taçlandıracağız. Bu dönemde de gençlerimize yönelik yepyeni projelere imza atacağız. Kadıyayla Kamp Merkezi, Piremir ile Hocataşkın Gençlik ve Spor Merkezi’ni kentimize kazandırırken Yunus Emre Spor Kompleksi’ni sil baştan yenileyecek ve Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’mize kapalı bir tenis kortu kazandıracağız” dedi.

İNSANA DOKUNAN HİZMETLER

Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, “İnsana dokunan hizmetlerle Yıldırım ilçemizde yaşam standardı her geçen gün yükseliyor. İki okulumuzun yanı başında hizmete açılan Çınarönü Kapalı Spor Salonu ilçe sakinlerimizin güzel vakit geçirebileceği verimli bir hizmet alanı oldu. Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’ı ve ekibini kutluyorum” dedi. Gülçiçek Hatun İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Aysel Aydoğan Bilgi ve Necip Fazıl Kısakürek Lisesi Müdürü Adnan Güler, “Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Okullarımızın kapalı spor merkezi ihtiyacı vardı. Çınarönü Kapalı Spor Salonu’nu hizmete kazandırdıkları için Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a teşekkür ediyoruz” dedi. Çınarönü Kapalı Spor Salonu, Başkan Oktay Yılmaz, protokol ve öğrencilerin salonda ilk voleybol maçını yapmasıyla hizmete açıldı.