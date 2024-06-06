Çin’in Şanghay kentinde 05-10 Kasım 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan “Çin Uluslararası İthalat Fuarı 2024” Türkiye milli katılım organizasyonu bu sene 6. Kez Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) organizatörlüğünde gerçekleştirilecek.İZMİR (İGFA) - Çin Uluslararası İthalat Fuarı 2024 (CIIE) Fuarı’nın Tanıtım Toplantısı Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Çin Devlet Başkanı Xİ Jinping 2017 mayıs ayında gerçekleşen “Kuşak ve Yol Forumu”nda Çin’in dışa açılma politikalarının ve uluslararası iş birliği niyetinin bir parçası olarak, küresel ticareti teşvik etmek ve ithalatı artırmak amacıyla 2018 yılından itibaren bu fuarın düzenleneceği açıkladı. Düzenlendiği tarihten itibaren de Çin Devlet Başkanı Xİ Jinping’in de bizzat önem verdiği Çin’in en önemli prestij fuarı konumunda. CIIE Fuarının, dünyanın en önemli fuar organizasyonlarından biri olduğunun farkındayız ve bu girişimin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye, Çinliler ile Türkler arasında derin bir dostluk kurulmasını sağlayan ve iki taraf arasında hem ekonomik hem de ticari iş birliği kapsamında çok yüksek düzeyde potansiyele sahip "Kuşak ve Yol" inşasının ortaklaşa yapılması sürecine katılan dünyadaki ilk ülkelerden biridir.” dedi.

Başkan Eskinazi, “Fuarda sergilenen tüm ürünlerin yüzde 100 ithal olması şartı bulunuyor, bu da onu dünyada benzersiz kılıyor. Fuara geniş bir ürün yelpazesi dahil ediliyor: tüketim malları, otomotiv, ekipman, medikal cihazlar ve sağlık ürünleri, tarım ürünleri, hizmet ticareti gibi. 2023 yılında Çin'e ihracatımız 3,3 milyar dolar iken Çin'den ithalatımız ise 44,9 milyar dolara ulaşarak yaklaşık 41,6 milyar dolarlık ticaret açığı oluştu. Bu açığı kapatmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın ülkemiz lehine bu açığı kapatmaya yardımcı olacağını umuyoruz. Çin’e ihracatımızı artırmak için, Çin pazarını daha iyi tanımamız ve stratejik olarak yaklaşmamız gerektiğinin farkındayız. Bu nedenle, EİB olarak 2019’dan beri bu pazarı anlamak ve ihracatçılarımıza anlatmak için mücadele veriyoruz.” diye konuştu.

ÇİN’İN “416 MİLYAR DOLARLIK” İTHAL ETTİĞİ ÜRÜNLERDE FİYAT AVANTAJINA SAHİBİZ

Jak Eskinazi, “Çin’e ihraç edilecek ürünlerle ilgili GTIP bazında çalışmalar yapılması, kamu ve özel sektör iş birliğinde katma değeri yüksek ürünlerin Çin’e ihracatına yönelik çalışmalar yapacak platformların oluşturulmasını önemsiyor, tanıtımlarımızı bu doğrultuda şekillendirmeye gayret ediyoruz. Pekin Büyükelçiliğimiz Ticaret Müşavirliğimizce yapılan bir çalışmaya göre, Çin’in 2023 yılında ithal ettiği ürünlerin altılı GTIP bazındaki birim fiyatı, ülkemizin genel ihraç birim fiyatları ile mukayese edildiğinde Çin’in toplam ithalatının % 27’sine tekabül eden 1.781 tarife satırından oluşan toplam “416 milyar dolarlık” bir pazarda ihraç ürünlerimizin Çin pazarında kayda değer fiyat avantajına sahip olduğu görülmektedir. Çin’de değişen, batı benzeri tüketici tercihlerinin farkındayız. Sağlıklı, kaliteli Türk ürünlerimizi gıdadan kozmetiğe, tekstilden mermere bu pazarda tanıtmak ve ihracatımızı artırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Firmalarımızın değerli katılımları ile Türk ürünlerimizi Çinli dostlarımıza tanıtmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.” dedi.