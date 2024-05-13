Dünyada 43 ülkeye ihracat yapan Teksüt 2021 yılından beri Çin’e ürünlerini gönderiyor.İSTANBUL (İGFA) - Uzak Doğu’da süt ve süt ürünlerine yönelik ihracat çalışmalarına devam veren Teksüt, Çin’in Şanghay şehrinde düzenlenen SIAL China fuarına katılmaya hazırlanıyor.

Teksüt Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mert Özmen Türkiye’den Çin’e UHT süt ihracat etmek için gerekli olan ihracat belgesine sahip olmanın önemli bir avantaj sağladığını belirtti.

2021 yılından itibaren Çin’e düzenli olarak ihracat yaptıklarının altını çizen Özmen pazarlama ve satış çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini paylaştı. Mert Özmen 43 ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi.

Sütten sonra peynir kategorisini de geliştirmek istediklerini kaydeden Mert Özmen, 28 Mayıs’ta SIAL China Fuarı’na katılacaklarını ve Çin’de iş birliklerini geliştireceklerini belirterek, “Son üç yıldır ürünlerimizi Çin pazarına düzenli olarak gönderiyoruz. İhracat oranımız her geçen yıl artıyor. Mozarella ve sürülebilir peynir ürünlerinde ilerleme kaydettik. Çin büyük bir hacme sahip zengin bir pazar. Peynir tüketiminin günden güne geliştiği bu coğrafyada Anadolu lezzetlerini daha çok tercih edilir duruma getirmek, ihracat payımızı artırmak istiyoruz. Hedefimiz peynir ile başladığımız yolculuğa süt ve diğer ürünlerimizi de eklemek. Peynir kategorisinde payımızı artırmak, ihracat ettiğimiz ürünlere UHT sütü de katmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.