100. Yıl Turnuvası Çin'e de Başladı

11-12 yaş grubunda toplam 60 öğrencinin katıldığı turnuvada ilk maçlar, Çine Muhsin Kalkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi halı sahasında oynanan karşılaşmalarla başladı. İlk gün müsabakalarında Real Madran- El Clasıco, Çine Unıted-Sarı Zeybekler, Çine Cıty- Şimşekspor, Emekspor-Yıldırımspor takımları galibiyet için ter döktü. Karşılaşmalar sonunda El Classıco Real Madran’ı 5-2’lik, Sarı Zeybekler Çine United’ı 4-2’lik, Yıldırımspor-Emekspor’u 7-2’lik, Çine City-Şimşekspor’u 7-5’lik skorla mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

BAŞLAMA VURUŞUNU BAŞKAN DİNÇER YAPTI

Geleceğin sporcularını yetiştirmek için projelere imza atan Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, ilk gün maçlarında genç yetenekleri yalnız bırakmadı. Turnuvadaki maçların başlama vuruşunu yapan Başkan Dinçer, katılan takımlara başarı dileğinde bulundu. Başkan Dinçer, karşılaşmaları öğrencilerin aileleri ve vatandaşlarla birlikte izledi.

“SPOR VE SPORCU DOSTU BİR BELEDİYEYİZ”

Çine Belediyesi olarak spora ve sporcuya her zaman destek verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Dinçer, “Spor ve sporcu dostu bir belediyeyiz. Gençlerimizi, çocuklarımızı spora teşvik eden ve başarılı birer birey olmaları için yol gösteren her çalışmayı destekliyoruz. Genç arkadaşlarımızın başarılarını gösterebilmeleri için bu tür organizasyonlar büyük bir fırsat. Kendilerine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

BİRİNCİ OLAN TAKIM OYUNCULARINA 3 BİN TL HEDİYE ÇEKİ

8 takımın katıldığı turnuvada 2 grupta 4’er takım şampiyonluk için mücadele ediyor. Karşılaşmalar sonunda gruplarında ilk ikiye giren takımlar bir üst tura çıkmaya hak kazanacak. Ödül olarak turnuvayı birinci tamamlayan takımın oyuncularına kişi başı 3 bin TL, ikinci olan takım oyuncularına 2 bin TL, üçünü olan takım oyuncularına da bin TL hediye çeki verilecek.