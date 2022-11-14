29 Ekim Parkı’nda sona doğru

Çine Belediyesi Kasım ayı birinci meclis toplantısında alınan kararla “29 Ekim Parkı” adının verildiği Cumhuriyet Mahallesi İnce Kemer Sitesi önünde yapımı devam eden parkta sona gelindi. 2 bin 488 metrekare alanda yapılan parkta, bin 197 metrekare yürüme yolu ve bin 450 metrekare yeşil alan bulunduğunu ifade eden Başkan Dinçer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: “29 Ekim Parkımızda çocuklar ve gençlerimizi spor yapmaya teşvik etmek amacıyla mini çim futbol sahası, yarım boy basketbol sahası ile yetişkin vatandaşlarımız için dış mekan fitness sahası yapacağız. Ayrıca parkımızda Çine halkımızın dinlenebileceği, oturup sohbet edebilecekleri piknik masaları ve banklar da yer alacak. Batı çınarı, kırmızı süs eriği, tijli zakkum, zeytin, ponpon ve spiral leylandi gibi diktiğimiz ağaçlarımız ve süs bitkilerimizle doyumsuz güzellikte bir yaşam alanı oluşturuyoruz. 29 Ekim Parkımızı çok kısa sürede tamamlayıp hizmete açacağız. Yeşil alanlarımızın ve parklarımızın sayısını artırmaya, yaşanabilir bir Çine için çalışmalarımıza var gücümüzle devam edeceğiz.”