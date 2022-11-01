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Başkan Dinçer, ABGC’yi ağırladı

Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti’ni ağırladı.

Çine 01.11.2022, 16:13
Başkan Dinçer, ABGC’yi ağırladı
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Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Ulucan ile Yönetim Kurulu Üyeleri Melek Gürbüz, Esin Özhavutçu, Orhan Karagöl, Hüseyin Barış Özsoy, Bülent Eser, Erdal Gündüz, Ali Soydemir rutin toplantılarını bu ay Çine’de gerçekleştirdi. Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer’i makamında ziyaret eden gazeteciler, sağlığına kavuşan Başkan Dinçer’e geçmiş olsun dileğinde bulunarak, Çine Belediyesi’nin gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili de bilgiler aldı. Gazetecileri Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çine İlçe Başkanı Tayfun Şahin de yalnız bırakmadı. 

Ziyarette Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti (ABGC) Başkanı Cem Ulucan, Başkan Dinçer’e pandemi döneminde gazete sahipleri ve gazetecilerin yaşadığı maddi sıkıntıların yanı sıra, basım maliyetleri, dijitalleşmeyle gelen haberlerde kalite sorunu ve Aydın genelinde yayın yapan gazeteler hakkında bilgiler verdi.

“Tüm basın açıklmaları burada yapılabilecek”

Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti’nin (ABGC) faaliyetlerini de anlatan Yönetim Kurulu Başkanı Cem Ulucan,  “Yeni bir cemiyet binası açmak için hazırlıklarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Binamız şu an faaliyette ancak resmi açılışımızı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde gerçekleştireceğiz. Aydın’daki tüm basın açıklamalarının yapılabileceği bir bina hayal ettik. Çalışmalarımız da bu yönde sürüyor. Binamız açıldığında tüm gazeteci arkadaşlarımız burayı kullanabilecek. Bunun yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri de burada açıklamalarını yapabilecekler. Öte yandan açılışımızı Gazeteci Orhan Karagöl’ün hazırladığı Aydın Basın Tarihi kitabının lansmanını yaprak taçlandıracağız” diye konuştu.

“Hem üretiyoruz hem de istihdam sağlıyoruz”

ABGC Başkanı Cem Ulucan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, daha sonra Belediye Başkanı Dinçer’in hayata geçirdiği Marsias Kadınları Üretim Merkezi’ni de ziyaret ederek üreten kadınların çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Marsias Kadınları Üretim Merkezi’nin faaliyetleri konusunda gazetecileri bilgilendiren Başkan Enver Salih Dinçer,” Öncelikli olarak belediyemize ait tarlalarımızı üretime açtık. Daha sonra da hem ürünlerimiz değerlendirmek hem de kadınlarımıza istihdam sağlamak için bu üretim merkezimizi faaliyete geçirdik. Onlarca el emeği ürünün yanında günlük taptaze üretilen simitten gözlemeye, sütlü tatlılardan yaprak sarmaya kadar çok sayıda lezzet vatandaşların tüketimine sunuluyor. Mevsiminde reçel çeşitleri, mantı, yuvarlama, salça, tarhana, toz biber, domates sosu, domates kurusu, atom kurusu, erişte gibi çok sayıda ürün uygun fiyatla satışa sunuluyor. Ürünlerimiz, Çine Belediyesi’nin kafelerinde ve üretim merkezinde Çineli vatandaşlarımızla buluşuyor. Belediyemize ait tarım arazimizde yetiştirilen susamlar, üretim merkezimizde yapılan simitleri süslerken, yine belediyenin yetiştirdiği domatesler de hasat edilip, domates sosu, salça ve domates kurusu yapımında kullanılıyor. Marsias’ta çalışan kadınlarımız da ev ekonomisine destek olurken, özgürlüklerini elde ederek özgüven kazanıyor” ifadelerini kullandı. Dinçer, Çine’nin tanıtımı için sunduğu katkılar ve ziyaretleri için gazetecilere teşekkür etti. 

#Başkan Dinçer #ABGCyi ağırladı #Cem Ulucan #salih dinçer #Aydın Haberleri #genel #güncel #Kent09 #çine #Tayfun Şahin
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