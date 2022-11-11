Başkan Dinçer, Partililerle buluştu

Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, Hükümet Meydanı’nda düzenlenen 10 Kasım Atatürk’ü Anma töreninin ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çine İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği Atatürk büstüne çiçek bırakma programına katıldı.

Başkan Enver Salih Dinçer, daha sonra CHP, İyi Parti ve Demokrat Parti (DP) yönetimi ve temsilcileriyle DP İlçe Başkanlığı’na yapılan ziyarette bir araya geldi. Ziyarete CHP Çine İlçe Başkanı Tayfun Şahin, CHP Kadın Kolları Başkanı Gülgün Ok, Çine Belediye Başkan Yardımcısı Timuçin Karabulut, CHP Çine Belediye Meclis Üyesi Özden Okumuş, İYİ Parti Çine Belediye Meclis Üyesi Semra Eroğlu ve partililer katıldı. Başkan Dinçer, Çine’nin geleceğinin konuşulduğu toplantı sonrası partililerle hatıra fotoğrafı çektirerek, birlik ve beraberlik mesajı verirken, DP İlçe Başkanı Ahmet Zühtü Soydar da, Çine için her zaman bir arada olacaklarını belirten Başkan Dinçer ve parti yöneticilerine nazik ziyaretleri için teşekkür etti.