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Çine belediyesi ekipleri sahada aralıksız çalışıyor
Çine Belediyesi, ilçede devam eden sağanak yağışlar sonrası yollarda oluşan hasarları onarırken, temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.
Çine 02.12.2022, 12:36
Yağışlar öncesi ilçe genelinde yağmur suyu hatlarını ve ızgaralarını temizleyerek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem alan Çine Belediyesi ekipleri, yağmur sonrasında da sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri son olarak yağmurdan zarar gören Karakollar, Evciler ve Cumhuriyet Mahallelerindeki yollara toprak dökerek bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi. Yol tesviye çalışmaları da gerçekleştiren ekipler, ilçe genelindeki temizlik ve bakım çalışmalarını da sürdürüyor. Çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü ilçede Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kenti temizlerken, Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de parklarda ağaç budama, çim kesme, bakım ve yeni park yapım işlerine devam ediyor.
Haber: Kent09
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