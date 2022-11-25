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Çine Belediyesi gıda denetiminde 

Çine Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve Akçaova Mahallesi’ndeki fırınlarda denetim gerçekleştirdi. Ekipler, gıda denetimlerinin yanı sıra hijyen kontrolleri de yaptı.

Çine 25.11.2022, 17:08
Çine Belediyesi gıda denetiminde 
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Çine Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü olumsuz koşulun önüne geçmek için ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son olarak ilçe merkezi ve Akçaova Mahallesi’nde faaliyet gösteren fırınları denetledi.

Çine Belediyesi Zabıta Amiri Fevzi Gündoğdu ve Gıda Mühendisi Demet Er Kaçmaz’la birlikte denetim yapan ekipler, üretimi yapılan ekmeklerin gramajlarını kontrol ettiler. Denetimlerde ekipler, fırınlardaki üretim hijyen koşulları, çalışanların bone ve eldiven takıp takmadıklarını da kontrol etti.

Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimler esnasında eksikleri bulunan fırınlara, Zabıta Uygulama Yönetmeliği gereğince tutanak tutuldu. İşletmelere uymaları gereken kurallar konusunda hatırlatma yapan Çine Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini ve halk sağlığını tehdit edecek her türlü olumsuz koşulun önüne geçmek için de çalışmaların süreceğini bildirdi.

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