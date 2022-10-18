Çine Belediyesi’nden Cumhuriyet Parkı’na Yeni Dokunuş

Çine Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, görev ve sorumluluk alanındaki yerlerde çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Bu kapsamda ekipler, çocukların daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda oynayabilmeleri, vatandaşların huzurlu vakit geçirebilmeleri için Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Cumhuriyet Parkı’nı yeniden düzenlemek için yoğun mesai harcıyor. 2014 yılından bu yana ilçeye kazandırılan park, bahçe, tesis ve hizmet binalarını bölgeden çıkan taşlarla yaparak görsel bir mimari de yarattıklarını belirten Başkan Enver Salih Dinçer, “Sarıoğlu Parkı Kafe, Gölbaşı Parkı Kafe, Kuva-yı Milliye Parkımızdaki hizmet binamız gibi Cumhuriyet Parkı’ndaki kafemizi de taş bina yaparak hizmete sunacağız” diye konuştu.

“Bambaşka Bir Görünüm Ve İşlevsellik Kazanacak”

Çine Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar ile Cumhuriyet Parkı'nın daha modern ve kullanışlı hale geleceğini ifade eden Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada söz konusu parka düğün alanı ve kafeterya kazandırılacağını ifade etti. Ayrıca, park içerisindeki yürüyüş yolları ve çocuk oyun gruplarının da yenileceğini kaydeden Başkan Dinçer, şöyle konuştu: "İlçemizin çehresini değiştirmek ve daha modern bir hale getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçemizde yaşam standartlarını yükseltmek için birçok mahallemizde yol çalışmalarından sosyal tesislere, parklardan yaşam alanlarına kadar her alanda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Cumhuriyet Parkımızda da yenileme işlemlerini yoğun bir tempo ile sürdürüyoruz. Daha önce de belirttiğimiz gibi Cumhuriyet Parkımızı sadece bir park olarak görmüyoruz. Belediyemize ait iki adet büyük düğün salonumuz var, fakat bazı dönemlerde ihtiyaçlarımıza yetmiyor. Parkımız vatandaşlarımıza bu anlamda da hizmet verecek. Ayrıca son zamanlarda birçok konser ve etkinliğimizi Kuva-yı Milliye Parkımızda yaptık. Cumhuriyet Parkımızı da bu şekilde dizayn ederek, bu bölgemizde de etkinlik ve konserler düzenleyeceğiz. İlkbaharda çalışmalarımız sona erdiğinde parkımız bambaşka bir görünüm ve işlevsellik kazanacak. Tüm hizmetlerimizi Çinemiz ve vatandaşlarımız için yapıyoruz."