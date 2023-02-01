Çine'de metruk binalar yıkılıyor!

Çine'de halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye atan, uyuşturucu madde, alkol kullanımı gibi suçların odağı haline gelen metruk binalar yıkılıyor. İlçe genelinde tehlike saçan ve kimsenin yaşamadığı binalar tespit edilerek yıkım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede daha önce Hamitabat Mahallesi 196 Sokak’ta bulunan metruk bina yıkılarak vatandaşların güvenliğini sağlanırken son olarak Hamitabat Mahallesi Atatürk Caddesi’nde bulunan tehlike oluşturan metruk bir binanın daha yıkımını gerçekleştirdi. Vatandaşlar adına güvenli alan oluşturulmasının hedeflendiği çalışmalar ile ilgili Çineliler de memnuniyetini dile getirdi.

Yapılan açıklamada, bu ve benzeri yapıların tespit edilerek yıkımının yapılacağı duyuruldu.