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Çine geleceğin futbolcularını yetiştiriyor 

Çine Belediyesi ve Çine Madranspor Kulübü işbirliğinde çocukların spor yaparak daha verimli zaman geçirmesine yönelik hazırlanan ücretsiz futbol kursu başladı. 

Çine 02.11.2022, 15:27
Çine geleceğin futbolcularını yetiştiriyor 
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Gençlerin kişisel gelişiminden yeteneklerinin keşfine, sosyal beceriler kazandırılmasından spora kadar önemli kurslar vermeyi sürdüren Çine Belediyesi’nin, geleceğin yetenekli gençlerini yetiştirmek üzere düzenlediği futbol kursunda genç yetenekler top başı yaptı. Çine Muhsin Kalkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki halı sahada ilk gün heyecanla başladı. 10-13 yaş arası gençlerin başvurduğu eğitimler 70 öğrenci ile başladı. Başkan Enver Salih Dinçer’in projesiyle hayata geçirilen ve Çine Madranspor Kulübü ile ortaklaşa düzenlenen kursta geleceğin sporcularını yetiştirmek hedeflenirken, eğitimlerle birlikte Çine’de futbola ilgi duyan gençlerin, kendilerini keşfetme şansı yakalaması da amaçlanıyor. 

 

Kursa olan ilgiden memnun olduklarını söyleyen Kurs Antrenörü Tolga Paldrak, “Kayıtlarımız devam ediyor. Öğrencilerimizin gelişimi için her türlü gayreti göstereceğiz. Yetenekli gençlerimizi Çine Madranspor altyapısına da kazandırarak Çine’de futbolumuzu sağlam temeller üstüne oturtmak istiyoruz. İnşallah Çine'de futbol oynamayan genç kalmayacak. Genç yeteneklerimiz kurslarımıza başvurabilirler” diye konuştu.

 “Sorumluluğumuzun farkındayız”

Belediye olarak her zaman sporun ve sporcunun destekçisi olduklarını belirten Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bedensel ve zihinsel gelişimi aileleri kadar bizim de sorumluluğumuzda. Yerel yönetimler olarak sorumluluğumuzun farkındayız. Sporun ve sporcunun gelişimi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gençlerimizin verimli bir kurs dönemi geçireceğinden şüphem yok. Tüm çocuklarımıza hem gelecek hayatlarında hem de sportif yaşamlarında başarılar diliyorum” dedi.

#Çine geleceğin futbolcularını yetiştiriyor #çine belediyesi #Aydın Haberleri #Kent09 #genel #güncel #futbolcu #Şampiyon #enver salih dinçer
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