Çine’de simit 1 lira

Başkan Dinçer, yeni yılla birlikte zamlara uyanan halka bir nebze olsun nefes aldırmak için belediyenin ürettiği çok sayıda gıda ürününü uygun fiyatla vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Çine Belediyesi yılın ilk meclis toplantısında oy birliği ile aldığı kararla belediyenin ürettiği simit ücretlerini belirledi. Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer başkanlığında gerçekleşen toplantıda, meclis üyelerinin oy birliğiyle aldığı kararla simitler vatandaşlara yine 2.5 lira, öğrencilere ise sadece 1 liradan satışa sunulacak.

“Simiti öğrencilerimize lüks olmaktan çıkardık”

Çine Belediyesi’nin kendi tarım arazilerinde üretilen susamlar, Başkan Dinçer’in hayata geçirdiği Marsias Kadınları Üretim Merkezi’nde yapılan simitleri süslüyor. Haftanın her günü taze taze üretilen simitler ise Çine Belediyesi’nin kafelerinde, üretim merkezinde ve belediyenin taksi durağı meydanı su satış noktasında vatandaşlarla buluşuyor. Çineli vatandaşların her zaman yanlarında olacaklarını belirten Başkan Enver Salih Dinçer, sosyal belediyecilik faaliyetlerin en güzel örneklerini Çine ilçesinde sergilemeye devam edeceklerini ifade ederek, “Meclis üyesi arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Meclis toplantımızda aldığımız kararla Çine’mizde simiti öğrencilerimize lüks olmaktan çıkardık.” dedi.