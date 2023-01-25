Çineli yetenekler 100. Yıl Turnuvası’nda ter dökecek

Çine Belediyesi ve Çine Madranspor işbirliğiyle düzenlenen Madranspor Futbol Okulu kapsamında bu yıl ilk kez Ödüllü Çine Madranspor 100. Yıl Futbol Turnuvası düzenlenecek. 11-12 yaş grubunda toplam 60 öğrencinin katılacağı turnuvada ilk maçlar cuma günü oynanacak.

8 takımın katılacağı turnuvada 2 grupta 4’er takım şampiyonluk için mücadele edecek. Karşılaşmalar sonunda gruplarında ilk ikiye giren takımlar bir üst tura çıkmaya hak kazanacak. Müsabakalar sonunda birinci ve ikinci olan takımlar ödüllerini Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer’in elinden alacak.

Çine Muhsin Kalkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halı Sahası’nda 27 Ocak Cuma saat 13:00’te başlayacak karşılaşmalarda 1. Grup’ta; Real Madran, El Clasico, Sarı Zeybekler, Çine United, 2. Grup’ta ise Çine City, Şimşekspor, Emekspor, Yıldırımspor şampiyonluk için ter dökecek. İlk günün maç programı ve saatleri ise şöyle: Real Madran- Çine United 13:00, El Clasico- Sarı Zeybekler 14:00, Çine City- Emekspor 15:00, Şimşekspor- Yıldırımspor 16:00.