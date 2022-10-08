Çine’nin yetenekleri bu kursta buluşacak
Çine Belediyesi ve Çine Madranspor Kulübü tarafından çocukların spor yaparak daha verimli zaman geçirmesine yönelik hazırlanan ücretsiz futbol kursuna kayıtlar başlıyor.
Gençlerin kişisel gelişiminden yeteneklerinin keşfine, sosyal beceriler kazandırılmasından spora kadar önemli kurslar vermeyi sürdüren Çine Belediyesi, geleceğin yetenekli gençlerini yetiştirmek üzere futbol kursu düzenleyecek. Çine Madranspor Kulübü ile ortaklaşa düzenlenecek kursta geleceğin sporcularını yetiştirmek hedefleniyor. Eğitimlerle birlikte Çine’de futbola ilgi duyan gençler, kendilerini keşfetme şansı yakalayacak.
“Projelerimizi sürdüreceğiz”
Genç yetenekleri futbol kursuna davet eden Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, “Sporun ve sporcunun gelişimi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gençlerimizin, çocuklarımızın spor ahlakı ve spor kültürüne sahip bireyler olması için projeler geliştiriyoruz. Çocuklarımız için ücretsiz kurslar düzenliyoruz. Çine Madranspor Kulübü ile ortaklaşa düzenleyeceğimiz kursumuzda da çocuklarımız hem zamanını en iyi şekilde değerlendirecekler hem de futbolu uzman antrenörlerden öğrenecekler. Gençlerimizin gelişimi için projelerimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
Başvurular 10-19 Ekim’de
10-13 yaş aralığındaki genç yeteneklerin başvurabileceği kursa başvurular 10-19 Ekim tarihleri arasında alınacak. Başvurular, Çine Belediyesi Taksi Durağı Meydanı’ndaki su satış noktasına ücretsiz yapılacak.
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|8
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|6
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|8
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|9
|7
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