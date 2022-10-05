Çine’ye Modern Hal Binası

Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer’in projesiyle, Çine’ye yepyeni ve daha sağlıklı bir pazar alanı kazandırılacak. Çine Belediyesi, Eski Balıkçı ve Peynirci Hali’ne yeniden hayat verecek olan proje için harekete geçti. Eski Balıkçı ve Peynirci Hali’nde çalışmalarına başlayan Çine Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, söz konusu halde çatı söküm işlerini gerçekleştirdi. Yıkım işleminin ardından bin 325 metrekare alana üzerine kurulacak Çinelilerin yepyeni ve modern alışveriş noktası için hızla çalışmalar başlayacak.

“İlçenin Uğrak Noktası Olmaya Devam Edecek”

Konuyla ilgili açıklama yapan Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, “Eski başkanlarımızdan Ali Şen döneminde 1965-1975 yılları arasında inşa edilen ve bugüne kadar hizmet veren tarihi balıkçı ve peynirci halimizi yeniden inşa edeceğiz. Peynir halimizi perşembe günleri sabahın erken saatlerinde Çine halkımızın yanı sıra civar il ve ilçelerden gelen vatandaşlarımız da kullanıyor. Kırsal mahallerimizdeki üreticilerimiz, günlük yaptıkları kesik, köy peyniri, çökelek, yoğurt, taze kaymaklarının yanı sıra kendi ürettikleri meyve ve sebzeleri de burada satıyor. Bu yönleriyle pazarımızın nostaljik bir yanı da bulunuyor. Halimizde pazar telaşı halkımızın sabah güneş doğmadan pazara giderek, en taze ürünü satın alma yarışı içinde insanların birbirini selamlamasıyla başlıyor. O nedenle projemiz tamamlandığında eskiden olduğu gibi yine ilçenin uğrak noktası olacak. En kısa sürede pazarımızı aynı yere inşa ederek, daha kullanışlı hale getireceğiz” diye konuştu.

ŞEHRİN ARAÇ YÜKÜNÜ HAFİFLETECEK”

Halin tamamlandığında perşembe günleri haricinde hizmet vereceği otoparkıyla da şehir merkezinin araç yükünü hafifleteceğini sözlerine ekleyen Başkan Enver Salih Dinçer, “Otoparkıyla, 15 dükkan kapasitesiyle modern bir pazar alanı hayal ettik ve hızla çalışmalara başladık. Tamamlandığı zaman yine Çine’mizin cazibe merkezi haline gelecek projemizin hızla tamamlanması için elimizden geleni yapacağız. Vatandaşlarımız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.