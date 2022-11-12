Enerya’dan Başkan Dinçer’e ziyaret

Enerya Doğalgaz Dağıtım Şirketi Bölge Direktörü Akif Tulukcu, İnsan Kaynakları Müdürü Emre Erden, Enerya Aydın İl Müdürü Osman Ersöz’ün yer aldığı ziyarette, 2023 yılında Çine’de yapılacak yatırımlar ve çalışmalar konuşuldu. Çine’ye yapılan yatırımlarla vatandaşların doğalgaz rahatlığına kavuştuğunu belirten Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, “2023 yılında da ortak çalışmalarımız tüm hızıyla sürecek. İlçemizi doğalgazla buluşturduğumuz için mutluyuz. Çinemiz için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Çine’ye doğalgaz getirilmesi konusunda desteklerini esirgemediği için Başkan Enver Salih Dinçer’e teşekkür eden Enerya Doğalgaz Dağıtım Şirketi Bölge Direktörü Akif Tulukcu, “Belediyemizle uyum içinde çalışarak ilçemizi doğalgazla buluşturduk. 2023 yılında belediyemizle ortak çalışmalarımız sürecek” ifadelerini kullandı.