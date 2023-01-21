Eski balıkçı ve peynirci Hali’nde çalışmalar başladı

Eski Balıkçı ve Peynirci Hali’ne yeniden hayat verecek olan projenin yapımında Çine Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, söz konusu alanda zemin hazırlama çalışmalarına başladı. Çalışmaların ardından bin 325 metrekare alan üzerine kurulacak Çinelilerin yepyeni ve modern alışveriş noktası, hızla tamamlanarak hizmete sunulacak. Üzeri kapalı yanları açık olacak şekilde inşa edilecek olan pazar alanı vatandaşlara rahat alışveriş imkânı sağlayacak. Pazar yeri tamamlandıktan sonra eskiden olduğu gibi yine perşembe günleri hizmet verecek.

6 gün otopark, 1 gün pazar yeri

Pazaryeri tamamlandığında perşembe günleri haricinde otopark olarak hizmet vererek şehir merkezinin araç yükünü hafifletecek. Proje tamamlandığında eskisi gibi şehrin cazibe merkezi olacağını belirten Başkan Enver Salih Dinçer, “Peynir halimiz perşembe günleri sabahın erken saatlerinde Çine halkımızın yanı sıra civar il ve ilçelerden gelen vatandaşlarımız tarafından kullanıyor. Kırsal mahallerimizdeki üreticilerimiz, günlük yaptıkları kesik, köy peyniri, çökelek, yoğurt, taze kaymaklarının yanı sıra kendi ürettikleri meyve ve sebzeleri de burada satıyor. Halimizde pazar telaşı halkımızın sabah güneş doğmadan pazara giderek, en taze ürünü satın alma yarışı içinde insanların birbirini selamlamasıyla başlıyor. Projemizi üretirken pazarımızın bu nostaljik yanını da göz önünde bulundurduk. Projemiz tamamlandığında pazar yerimiz modern haliyle eski günlerine kavuşacak” ifadelerini kullandı.