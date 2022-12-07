Yaratıcı Drama Atölyesi’nde eğitimler başladı 

Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer’in projeleriyle çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Çine Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla geliştirdiği projelerin yanı sıra ilçe halkının kültürel faaliyetlerde bulunması için aralıksız çalışıyor. Açtığı kurslarla vatandaşlarının eğitimine de büyük önem veren Çine Belediyesi’nde Yaratıcı Drama Atölyesi Tiyatro Kursu başladı. Yetişkin ve gençlere yönelik oluşturulan kursta yetişkinler profesyonellik yolunda emin adımlarla ilerlerken, gençler de tiyatro sahnesine ilk adımlarını atıyor. Tiyatro alanında yeteneklerini ortaya koymak ve kendini geliştirmek isteyen Çineli yetenekler, Yaratıcı Drama Atölyesi Kursu’nda oyunculuk ve diksiyon eğitimi alıyor. Genç yeteneklerin kurs zamanlarının ders saatlerine göre belirlendiği eğitimlerde, 7-10, 10-13, 13-16, 16 yaş ve üstü gruplarda kurs veriliyor.

Çine Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimler salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri olmak üzere haftanın altı günü gerçekleştiriliyor. ‘İçinizdeki seni ortaya çıkarmaya hazır mısın?’ sloganıyla Çine’nin yeni yeteneklerini keşfetmeye başlayan kursta kursiyerler, hem temel tiyatro eğitimi alıyor hem de keyifli saatler geçiriyor.