Tahmini Okuma Süresi: dakika

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cinnah Genç Yazarlar Kompozisyon Yarışması ödül törenine katıldı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı ile Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde düzenlenen lise seviyesindeki "Cinnah Genç Yazarlar Ödülü Kompozisyon Yarışması"nda dereceye giren öğrenciler, ödüllerini aldı.

Yarışma, 2016-2017 eğitim öğretim yılından bu yana Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğinde, Türkiye genelindeki lise 11 ve 12. sınıf öğrencileri arasında geleneksel olarak düzenleniyor.



Önceki senelerde "Tarihî Perspektiften Türkiye Pakistan İlişkileri", "Son Gelişmeler Çerçevesinde Pakistan Türkiye Kardeşliği", "Tarihin ve Turizmin Buluştuğu Kardeş Ülke Pakistan", "Atatürk ve Muhammed Ali Cinnah'ın 20. Yüzyıldaki Rolü", "Pakistan Türkiye Kardeşlik İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği" temalarıyla düzenlenen yarışma bu yıl, "20. Yüzyılın İki Büyük Şairi: Muhammed İkbal ve Mehmet Akif" temasıyla yapıldı.

Değerlendirmeler sonucunda, 3 derece ve 3 mansiyon ödülü almaya hak kazanan toplam 6 eser belirlendi.

Buna göre, İstanbul Alibeyköy Anadolu Lisesinden Mustafa Mert Tokgöz birinci, Çorum Hacı İsmail Kavlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden Büşra Karakoç ikinci ve Kayseri Mustafa Asım Anadolu İmam Hatip Lisesinden Batuhan Yıldırım üçüncü oldu.

Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesinden Tülay Şen, Aydın Özel Söke Sınav Koleji Fen Lisesinden Feride Ekin Karayel ve İzmir Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesinden Cansu Dalga ise mansiyon ödülüne layık görüldü.

MEB Başöğretmen Salonu'ndaki törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dost ve kardeş ülke Pakistan'ın temsilcileriyle buluşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Bakan Tekin, Türkiye ile Pakistan arasındaki kardeşliğin en bariz göstergelerinden birinin Pakistan halkının Kurtuluş Savaşı'nda Türk halkına verdiği destek olduğunu söyledi.

Köklü Türkiye-Pakistan ilişkilerine değinen Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, "Bu, zamanın ve coğrafyanın sınırlarını aşan, iki ülke halklarının yüreklerine kadar sızan, kalpten kalbe bir ilişkidir." dedi.

Konuşmaların ardından, dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.