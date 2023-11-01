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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen programlar ile çalışanlar yeni mesleki yetkinlikler kazanırken veya var olan yetkinliklerini geliştirirken şirketler de teşvik ve hibelerden yararlanıyor. Ancak bunlardan yararlanmak için evrakların mevzuata uygun bir şekilde hazırlanması ve uygulama süreçlerinin takibi büyük önem taşıyor.İSTANBUL (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı’nın geçtiğimiz Temmuz ayında sonlanan Ustalık Telafi Programı kapsamında sunduğu danışmanlık hizmetiyle 30 firmanın toplam 21 milyon 98 bin TL hibe almasını sağlayan insan kaynakları platformu Kolay İK, şimdi de Bakanlığın Çıraklık Eğitim Programı için danışmanlık hizmeti veriyor.

Şirket, çözüm ortakları arasında yer alan Neprotech iş birliğiyle sunduğu danışmanlık çerçevesinde, şirketin hibeden yararlanıp yararlanamayacağı, potansiyel hibe tutarı,dokümantasyon ve kayıt işlemleri, uzman bir ekip tarafından tamamen ücretsiz olarak takip ediyor.

18-22 YAŞ ARASI ÇALIŞANLARI OLAN ŞİRKETLER BAŞVURABİLİR

MEB’in Çıraklık Eğitim Programı’na,‘18 - 22 yaş aralığında veeğitim durumu ortaokul mezunu, lise terk veya açık lise öğrencisi’çalışanları olan şirketler, herhangi bir kayıt üst limiti bulunmaksızın başvurabiliyor. Stajyerler ve yabancı uyruklu çalışanlar ise program kapsamı dışında kalıyor. Program çerçevesinde her bir çalışan için ilk üç yıl boyunca asgari ücretin yüzde 30’u, dördüncü yıl ise asgari ücretin yüzde 50’si tutarında hibe ödemesinden faydalanılabiliyor.

Kolay İK CEO’su Çağlar Yalı, dört yıl sürecek program kapsamında iki çalışanı olan bir şirketin 668 bin TL, 50 çalışanı olan bir şirketin ise 16,7 milyon TL hibe alabileceğini söyledi. "Çıraklık Eğitim Programı’nda da iki çalışanı olan bir şirket toplam 668 bin 482 TL, 50 çalışanı olan bir şirket ise toplam 16 milyon 712 bin TL’ye varan hibeden yararlanabilir" diyen Yalı, "Bu süreci yönetmemiz için bize başvuran şirket, programa katılmaya hak kazanırsa hibe üzerinden pay alıyoruz ancak katılmaya uygun değilse hiçbir ücret talep etmiyoruz” dedi.