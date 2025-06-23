Kocaeli’nde sporun her branşına önemli destekler veren Büyükşehir Belediyesi, ata sporlarının yaşatılması için de gerekli her türlü katkıyı sağlıyor. Bu kapsamda Kocaeli Erzurumlular Derneği’nin ev sahipliğinde bu yıl 7’ncisi düzenlenen Geleneksel Cirit Şöleni heyecanlı anlara sahne oldu.KONYA (İGFA) - Geleneksel atlı spor olarak anılan cirit, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle yaşatılıyor.

Bu kapsamda Kocaeli’nde cirit sporun yaşatılması ve gelecek nesillere tanıtılması hedefiyle gerçekleştirilen “Cirit Şenliği”, spor tutkunlarını Derince’de bir araya getirdi. Kocaeli Erzurumlular Derneği’nin ev sahipliğinde bu yıl 7’ncisi düzenlenen Geleneksel Cirit Şöleni, Derince Yenikent Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Renkli görüntülere sahne olan şölende ciridin ustaları ve izleyiciler, ata sporunun coşkusunu bir arada yaşadı.

PROTOKOLDEN YOĞUN KATILIM

Kortej yürüyüşü ve mehteran gösterisiyle başlayan cirit şölenine; AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, kulüp yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın “Atın üstündeki Türk değilse yüktür” diyerek başlattığı cirit müsabakalarını vatandaşlar davul ve zurna eşliğinde takip etti. Sunuculuğunu Cengiz Çalışkan’ın yaptığı programda Türk Halk Müziği sanatçısı Ayaz Toprak ve Ozan Reyhani sahne aldı.

Ata sporumuz ciridi aileleriyle izlemeye gelen vatandaşlar büyük bir kalabalık oluşturdu. Cirit şölenine şiirleriyle eşlik eden Cengiz Çalışkan müsabakada Türklük duygusunu doruklarda yaşattı. Cirit şöleninin finalinde şahlanan atlar ve başarılı cirit sporcuları ayakta alkışlandı.

Günün sonunda Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözütok ve yönetiminin de katıldığı halayla program sona erdi.

Renkli görüntülerin oluştuğu şölen, hem geleneksel kültürün yaşatıldığı hem de toplumsal birlikteliğin pekiştiği anlamlı bir etkinlik olarak hafızalara kazındı.