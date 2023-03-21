Mobilite dünyasının her alanına değen ve herkesin erişimine uygun ulaşımı sunmak için çalışan Citroën, elektrikli mobilite çözümü Ami – 100% modelini online satışa çıkardı.İSTANBUL (İGFA) - Sıfır emisyon değerine sahip tamamen elektrikli yapısıyla tüm kent merkezilerine özgürce erişim imkânının yanı sıra sessiz ve dingin bir sürüş sağlan Citroën Ami, mart ayında avantajlı fırsatlarla online kanalla üzerinden satışa sundu.

245 bin 830 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabilecek Citroën’in yeni şehir içi mobilite çözümü Ami, 100 bin TL için 24 ay vade, yüzde 1,48 faizli kredi seçeneği ve aylık 5 bin 200 TL’lik taksit avantajıyla sahiplerini bekliyor.

TEK ŞARJ İLE 75 KİLOMETRE SÜRÜŞ İMKÂNI

Yüzde yüz elektrikli Citroën Ami, 45 km/saat’e kadar hızlara ulaşabilen, debriyajsız, yumuşak ve akıcı bir sürüşün yanısıra elektromotorun ürettiği yüksek tork değeri sayesinde ilk hareket anından itibaren yüksek çekiş gücü sunan dört tekerlekli bir bisiklet. Üstelik tamamen elektrikli güç-aktarma organıyla tamamen sessiz bir sürüşe imkan tanıyor. Şehir içinde özgürce ulaşım imkânı sunan Ami tek bir şarj ile 75 kilometreye kadar elektrikli sürüş menziline ulaşabiliyor. Bu, çoğu çalışanın işe gidip-gelme gereksinimini karşılıyor. 5,5 kWh kapasiteli lityum-iyon batarya araç zeminine gizlenmiş durumda ve yolcu tarafı kapı eşinde bulunan kablo ile kolaylıkla şarj edilebiliyor. 220 Volt standart prizde tam şarj için üç saat yeterli oluyor.

STANDART PRİZDE 3 SAATTE 0 ŞARJ

Citroen Ami’yi şarj etmek için yolcu kapısının içinde bulunan entegre kabloyu, standart bir prize (220 V), tıpkı bir akıllı telefon veya dizüstü bilgisayar gibi takmak yeterli oluyor. Sadece 3 saat içinde 0 şarj olabilen Citroen Ami ile özel şarj istasyonu ihtiyacı da son buluyor.