Son başvuru tarihi olan 31 Aralık'tan sonra edinilen veya kiralanan tarım arazilerine yönelik Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) için başvuru tarihi üretim yılının 30 Haziran'ı olarak belirlendi. Çiftçilerin 2025 üretim yılı ÇKS başvuruları 1 Eylül'de başlayacak 31 Aralık'ta sona erecek.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan "Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, 2025 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 1 Eylül'de başlayacak 31 Aralık'ta sona erecek.

Son başvuru tarihi olan 31 Aralık'tan sonra edinilen veya kiralanan tarım arazileri için başvuru tarihi üretim yılının 30 Haziran'ı olarak belirlendi. Çiftçilerin şubat ayı içindeki ÇKS'ye kayıtlı tarım arazilerindeki üretim bilgilerinin güncellenme başvuruları ise 15 Mart-15 Nisan tarihlerinde yapılacak.

ÇKS KAYITLARI İÇİN ASKI SÜRESİ 15-30 TEMMUZ

Ayrıca taahhütnameye konu arazilere ilişkin Mart ayındaki ÇKS kayıtları için askı süresi, 15-30 Temmuz tarihlerinde olacak şekilde değiştirildi.

"Kuru" olarak beyan edilen arazinin "sulu" olarak değiştirilmesi veya kaydedilmesi halinde resmi belge talep edilecek. Belgenin temin edilememesi durumunda tespit komisyonu marifetiyle değişiklik yapılabilecek.