2025 üretim yılı için 1 Eylül 2024 tarihinde başlayan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuru sürelerinde son günlere yaklaşılıyor. 31 Aralık 2024 tarihi mesai bitiminde sona erecek ÇKS için Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden üretici çiftçilere uyarı geldi.BURSA (İGFA) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal desteklerden, hibeler ve tarım sigortalarından faydalanmak isteyen üreticilerin ÇKS başvurularını mutlaka yaptırması gerektiğini duyurdu.

ÇKS kaydını, üretim yapılan arazinin bulunduğu İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bizzat başvuru ya da e-devlet üzerinden online olarak yapılabileceğinin altı çizilen açıklamada, "Bu yıl ilk kez ÇKS kaydı yaptıracak veya önceki ÇKS kaydında bulunan arazi bilgilerinde değişiklik yapacak üreticilerin ise İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurması gerekiyor. Üreticilerimizin mağduriyet yaşamaması için ÇKS kaydını yaptırması önem arz ediyor" ifadeleri yer aldı.