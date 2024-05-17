Türkiye, Orta Asya, Güney Asya ve Orta Doğu'da 12 ülkede 33 şişeleme ve 3 meyve işleme tesisi, 10.000’den fazla çalışanı ile faaliyet gösteren CCI’ın Özbekistan’daki dördüncü fabrikası, 112 milyon dolarlık yatırımla Semerkant’ta hizmete girdi. Şirketin ülkedeki yatırımı 500 milyon dolara ulaşacak.

ÖZBEKİSTAN (İGFA) - Bir Anadolu Grubu şirketi olan Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCI), Türkiye'den Çin'e uzanan 12 ülkede 33 şişeleme ve 3 meyve işleme fabrikasıyla Türk bayrağını gururla dalgalandırarak yatırımlarını sürdürüyor.

Tarihi İpek Yolu üzerindeki varlığını güçlendiren CCI, Özbekistan'daki Taşkent, Urgenç ve Namangan’dan sonra dördüncü fabrikasını Semerkant’ta geniş katılımlı bir törenle hizmete açtı.

Gerçekleştirilen açılış töreninde, Semerkant Bölge Valisi Erkinjon Turdimov, Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov, Türkiye’nin Özbekistan Büyükelçisi Olgan Bekar, Amerika Birleşik Devletleri Özbekistan Büyükelçisi Jonathan Henick, The Coca-Cola Company Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su James Quincey, yerel yönetim temsilcileri, iş ortakları ve basın mensupları katıldı.

Törende 20 ülkede, 100 bin çalışanla 1 milyar tüketiciye hizmet götürdüklerini, Coca-Cola İçecek'in son teknoloji yeni şişeleme tesisinin açılışını yapmaktan gurur duyduklarını söyleyen Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, “Yeni Özbekistan'ın parlak geleceğine olan sarsılmaz inancımızı ülkedeki yatırımımızın üçüncü yılında, dördüncü fabrikamızı açarak teyit etmiş bulunuyoruz. Anadolu Grubu’nun son on yılda 7 milyar Amerikan Doları’na ulaşan yatırımları içinde, İpek Yolu’nun en kıymetli noktalarından Semerkant’ın yeri bizim için çok ayrı” dedi.

2021 yılında Özbekistan’ın ilk özelleştirmesini CCI CEO’su göreviyle tamamlayan Anadolu Grubu İcra Başkanı Burak Başarır ise konuşmasında, “Aradan geçen kısa zamanda Özbekistan’daki iş hacmimiz ikiye katlandı ve CCI ülkeleri arasında en hızlı büyüyen uluslararası operasyonlarımızdan biri oldu. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Semerkant fabrikamıza yapacağımız 112 milyon Amerikan Dolarlık yatırımla birlikte şirketin ülkedeki yatırımı 500 milyon dolara ulaşacak” diye konuştu.

Coca-Cola Sistemi'ndeki her bir doğrudan işin, ekonomide 46 iş olarak çarpan etkisine sahip olduğunu belirten Coca-Cola İçecek CEO’su Karim Yahi “Özbekistan’da mevcutta 1.600 kişiye istihdam sağlayıyoruz. Semerkant fabrikamızla birlikte doğrudan ve dolaylı olarak 300 kişilik ek istihdam yaratacağız. CCI, Özbekistan ekonomisine katkıda bulunduğu her bir dolar için 8 çarpan etkisi yaratıyor. Bu yatırımlar üretim kapasitemizdeki genişlemeyi ifade etmenin dışında, Özbekistan’ın potansiyeline olan inancımızın da simgesi” dedi.