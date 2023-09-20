Coca-Cola İçecek (CCI) kurumlardaki ücret eşitsizliklerini bilimsel yollarla değerlendiren Eşit Ücret Derneği (Equal Salary Foundation) tarafından, “Eşit Ücret Sertifikası”na layık görüldü.İSTANBUL (İGFA) - 2030 Sürdürülebilirlik Taahhütleri kapsamında, denetimlerinin PricewaterhouseCoopers (PwC) tarafından yapıldığı Eşit Ücret Derneği’ne (Equal Salary Foundation) sertifikasyon süreci için gönüllü olarak başvuran CCI, detaylı bir inceleme sürecinin ardından Eşit Ücret Sertifikası almaya hak kazandı.

CCI böylece, bu sertifikayı almaya hak kazanan dünyadaki ilk şişeleme şirketi oldu. CCI ayrıca bu sertifikaya sahip Türkiye merkezli ilk global ve aynı zamanda Özbekistan, Irak, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Tacikistan'da belgelendirilen ilk şirket.

Coca-Cola İçecek İnsan Kaynakları İcra Kurulu Üyesi Melis Tunaveli, Eşit Ücret Sertifikası’nın CCI’ın sürdürülebilirlik taahhütlerine ulaşma yolculuğunun en önemli kilometre taşlarından biri olduğunu söyledi.

Noémie Storbeck, Eşit Ücret Sertifikası’nın en geniş anlamda sürdürülebilir gelecek inşa etmek için sağlam bir temel olduğunu söyledi. Storbeck, “Coca-Cola İçecek, dünyada Eşit Ücret Sertifikası alan ilk şişeleme şirketidir. Sürdürülebilirliği bir öncelik olarak belirleyen CCI, çeşitlilik arz eden iş gücüne yatırım yapmaya karar verdi ve yapılacak en doğru şey de bu" yorumunu yaptı.

İsviçre’de faaliyet gösteren ve bilimsel bir yaklaşımla kurumlardaki ücret eşitsizliğini bağımsız bir şekilde değerlendiren Eşit Ücret Derneği’nin verdiği Eşit Ücret Sertifikası, bir organizasyonda kadın ve erkek çalışanlara eşit iş karşılığında eşit ücret ödendiğini gösteriyor. E