Psikolog Eda Hızarcı'dan okula uyum sürecini kolaylaştıran öneriler! Ebeveynler, çocuklarına nasıl destek olabilir? İşte uzman tavsiyeleri ve kitap önerileri.Nurhan İçmez / TOKAT HABER

TOKAT (İGFA) - Çocukların okula uyum süreci, hem sosyal hem de duygusal gelişimlerinin önemli bir parçasıdır. Psikolog Eda Hızarcı, bu süreçte ebeveynlerin rolünün ne kadar kritik olduğuna dikkat çekiyor. Her çocuk, okula başlama deneyimini farklı yaşar ve ebeveynlerin bu süreçte çocuğa nasıl destek olacağı, çocuğun okul başarısı ve sosyal adaptasyonu üzerinde doğrudan etkili olabilir. Eda Hızarcı, ebeveynlerin çocuklarına bu önemli dönemde nasıl yardımcı olabilecekleri konusunda birçok değerli öneri sunuyor.

EBEVEYNLERİN DUYGUSAL DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ Psikolog Hızarcı’ya göre, ebeveynlerin kendi duygularını analiz ederek çocuğa yaklaşmaları süreci oldukça kolaylaştırıyor. Okula başlama, çocuk için olduğu kadar ebeveyn için de bir değişim ve ayrılık süreci olabilir. Bu nedenle ebeveynler, kendi kaygılarını yönetmeli ve çocuğa güvenli bir ortam sağlamak için çaba göstermelidir.



"Çocuğunuz okula gitmekte zorlanıyorsa, ona anlayış gösterin ve bu duyguyu normalleştirin. Örneğin, 'Biliyorum, şu an okula gitmek sana zor geliyor, ama biliyor musun, ben küçükken bazen okula gitmek istemezdim' diyerek çocuğunuzun kaygısını hafifletebilirsiniz," diyor Hızarcı. OKULA UYUM SÜRECİNİ KOLAYLAŞTIRACAK ADIMLAR Önceden Hazırlık: Çocukların uyku düzeni, okul başlamadan birkaç gün önce okul saatlerine göre ayarlanmalıdır. Bu, sabahları daha rahat uyanmalarına yardımcı olur.

Bağımsızlığı Teşvik Etmek: Çocukların bağımsızlıklarını kazanmaları önemlidir. Okul çantasını hazırlamak, kıyafet seçmek gibi küçük görevler, onların bu sürece dahil olmasını sağlar ve okula alışmalarını kolaylaştırır.

Oyun ve Sosyalleşme: Okul sonrası çocukla zaman geçirmek ve oyun oynayarak okuldaki deneyimlerini paylaşmasına olanak tanımak, süreci destekler. Çocuklara açık uçlu sorular sormak, onların yaşadıkları deneyimleri anlatmasına yardımcı olabilir. Örneğin, "Bugün okulda seni en çok ne güldürdü?" gibi sorular, daha samimi bir iletişim sağlar.

Öğretmenle İş Birliği: Çocuğun ihtiyaçlarını ve hassasiyetlerini sınıf öğretmeni ile paylaşmak, uyum sürecini hızlandırır. Çocuğun zorlandığı noktalar hakkında bilgi vererek, öğretmenle iş birliği içinde olmak, çocuğun okul ortamında kendini daha rahat hissetmesini sağlar.

RUTİNLER VE GÜVENLİ BAĞLANMA Eda Hızarcı, okula dair rutinlerin oluşturulmasının çocuklar için büyük önem taşıdığını belirtiyor. Okulda ne kadar süre kalacakları, kim tarafından alınacakları gibi bilgilerin açık ve net bir şekilde çocukla paylaşılması, onların güvenini artırır. Ayrıca, çocukların okula giderken yanında taşıyabileceği bir ayrışma nesnesi (oyuncak, fotoğraf gibi) de kaygılarını hafifletebilir.

Hızarcı, “Çocukların kaygı ve ayrılık tepkilerinin ilk 4 hafta boyunca görülmesi normaldir. Ancak bu süre daha uzun sürdüğünde veya belirtiler çok yoğun olduğunda, bir uzmana danışmak faydalı olabilir,” diyor.

KİTAP ÖNERİLERİ İLE OKUL KORKUSUNU YENİN Çocukların okula uyum sürecini desteklemek için Eda Hızarcı, okulla ilgili çocuk kitaplarını da tavsiye ediyor. Bu kitaplar, çocukların yeni ortamlara daha kolay alışmasına yardımcı olabilir:

Kırpık annesinden ayrılmaktan korktuğunda

Evden Uzakta İlk Macera: Okul

Tavşan Dinledi

Avucundaki Öpücük

Uçup Giden Battaniye

Yeşeren Arkadaşlıklar

Okula Uyum Sürecinde Ebeveynlerin Rolü

Sonuç olarak, Psikolog Eda Hızarcı, okula uyum sürecinde ebeveynlerin sakin ve sabırlı bir tutum sergilemeleri gerektiğini vurguluyor. Çocuğun okula başlamasıyla birlikte rutinlerin oluşturulması, duygusal destek verilmesi ve öğretmenle iş birliği yapılması, süreci hem çocuk hem de ebeveynler için daha rahat hale getiriyor.