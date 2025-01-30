Millî Eğitim Bakanlığınca, çocuk edebiyatı alanında eser veren öğretmenlere yönelik "Bir Öykü, Bin Düş" temasıyla Ankara'da 12-13 Mayıs'ta düzenlenecek "Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi" için başvurular, 10 Şubat'tan itibaren alınacak.ANKARA (İGFA) - Onursal Başkanlığını Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yapacağı kongreye bildiri ya da poster sunumla katılmak isteyen öğretmenler için başvuru kılavuzu, "cocukedebiyatikongresi.eba.gov.tr" adresinde yayımlandı. Kongreye başvurular, 10 Şubat-7 Mart'ta alınacak.

"Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi"yle çocuk edebiyatı alanında eser veren öğretmenleri bir araya getirmek, paydaşlar arasındaki etkileşimi artırmak, alandaki gelişmeleri, güncel sorunları ve çözüm önerilerini ortak bir zeminde ele almak, çocuk edebiyatına, çocuğa ve topluma katkı sağlamak amaçlanıyor.

Kongre, Ankara'da Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Kongre ve Kültür Merkezi'nde 12-13 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan öğretmenler, kongreye bildiri veya poster sunumu ile başvuru yapabilecek. Katılımcılara sertifika verilecek.

Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi'nin davetlileri arasında öğretmenlerin yanı sıra paydaş kurumların temsilcileri, yazarlar, akademisyenler ve araştırmacılar da yer alacak.

Kongre, öğretmenlerin çocuk edebiyatı üzerine kaleme aldıkları bildiriler, sahadaki iyi uygulamalarını sergileyecekleri poster sunumlar, çocukların ilgisini çekecek atölyeler ve alan uzmanlarının katılacağı panellerle "bilgi şöleni" havasında geçecek.

Kongrede çocuk edebiyatının eğitimdeki yeri, öğretmen yazarların çocuk edebiyatına etkisi, paydaşlar arasında iş birliğinin artırılması, çocukların çocuk edebiyatı eserleriyle tanışması ve edebî zevklerini geliştirme süreçleri gibi konular ele alınacak.

