Türkiye Sinema ve Audiovisüel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından 2004 yılından bu yana her yıl düzenlenen; “Çocuk Filmleri Festivali” 18-20 Eylül tarihleri arasında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle destekleriyle Gaziantep Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.GAZİANTEP (İGFA) - Çocukların sanatsal yaratıcılıklarını destekleyen, sinemayla tanışmalarını sağlayan ve erken yaşta sinema bilinci kazanmalarına öncülük eden 20. Çocuk Filmleri Festivali, Gaziantep’teki minik sinemaseverlere kapılarını açıyor. 20 Eylül'e kadar devam edecek festival, çocuklara sinema sevgisi aşılayarak, onları evrensel kültürün bir parçası haline getirmeyi hedefliyor.

PROGRAM BELLİ OLDU

Festival, kültür-sanat dolu etkinliklerle 18 Eylül Çarşamba günü başlayacak. Festivalin ilk gününde saat 10.00’da “Altın Gaga ve Macera Çetesi” filminin gösterimi olacak. Festivalin ilk günü saat 12.30’da “Cesur Balina Katak” filminin gösterimiyle devam edecek. Saat 14.00’de Oyuncu Koçu Pembe Keçeci “Oyunculuk Atölyesi” ile minik sinemaseverlere bilgi aktarımında bulunacak. Festivalde ilk gün saat 15.00’de “Kardeş Takımı” filminin gösterimiyle son bulacak.

Gaziantep’teki minik sinemaseverleri kültür sanatla buluşturacak festivalin ikinci gününde de birbirinden keyifli etkinlikler çocuklarla buluşacak.

Saat 10.00’da “Süper Maymun Shımmy” filminin gösterimi yapılacak. Saat 11.00’de ise İçerik Üreticisi Fester Abdü, “Dijital Medya İçerik Atölyesi” ni gerçekleştirecek. Aynı gün Oyuncu Tolga Canbeyli de “Oyunculuk Atölyesi” ile çocuklarla buluşacak. Festivalin ikinci gününde ayrıca saat 12:30’da “Benim Uçan Dev Maceram” ve saat 15.00’de “Benim Tatlı Diş Perim” filmlerinin gösterimleri olacak.

Festivalin son günü saat 10.00’daki “Süper Maymun Shımmy” filminin gösterimiyle başlayacak. Oyuncu, Senarist Etem Caner Karaüç, “Yaratıcı Yazarlık Atölyesi” ile saat 11.00’de çocuklarla bir araya gelecek. Festivalin son gününde saat 14.00’de Yönetmen Buğra Mert Alkayalar, “Yönetmenlik Atölyesi”ni düzenleyecek. Festival saat 12:30’daki “Kardeş Takımı”, saat 15.00’deki “Karlar Kraliçesi ve Prenses” filminin gösterimiyle son bulacak.