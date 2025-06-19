Ankara Keçiören Belediyesi’ne bağlı Ata, Gül ve Gülücük Çocuk Gelişim Merkezleri'nde minik öğrenciler ilk mezuniyet heyecanı yaşadı.ANKARA (İGFA) - 59 minik öğrenci, eğitim hayatlarının ilk basamağını tamamlayarak keplerini coşkuyla fırlattı. Renkli görüntülere sahne olan mezuniyet törenine katılan aileler, bu özel ana tanıklık ederek mutluluğu ve duygusal anları birlikte yaşadı. Mezuniyet töreninde sihirbazlık gösterisi ve yüz boyama etkinliği gibi eğlenceli aktiviteler eğlenceyi doruğa çıkarırken, çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi. Mezun olan minik öğrencilere hediyeler verildi.

EĞİTİM YOLCULUĞUNDA TAM DESTEK

Mezuniyet törenine katılan Keçiören Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk Karadağ ve Celal Biçer, minik öğrencileri bu özel günde yalnız bırakmadı. Öğrencilere ve ailelerine seslenen Başkan Yardımcısı Selçuk Karadağ, “Eğitim yolculuğuna ilk adımı Çocuk Gelişim Merkezlerimizde atan minik öğrencilerimize bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. Bilsinler ki Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan her zaman onların yanındadır” dedi.