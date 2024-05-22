Bir dönemi daha başarıyla bitiren Nilüfer Çocuk Korosu ve Nilüfer Gençlik Korosu, yıl sonu konserinde performans sergiledi. Şef Suat Şahin yönetimindeki her iki koro, izleyenleri kendine hayran bıraktı.BURSA (İGFA) - Kurulduğu günden bu yana başarılı sanatçılar yetiştiren Nilüfer Çocuk Korosu ile Nilüfer Gençlik Korosu’nda bir dönem daha sona erdi. Çalışmalarını müzik öğretmeni Suat Şahin şefliğinde yürüten her iki koro, bir dönemi daha başarıyla tamamladı. 9-14 yaş arası çocukların oluşturduğu Nilüfer Çocuk Korosu ile bu korodan mezun olan ve 15-21 yaş arası gençlerden oluşan Nilüfer Gençlik Korosu, dönem sonunda düzenlenen konserde performans sergiledi. Bu yıl, Çağdaş Eğitim Kooperatifi Özel 3 Mart Eğitim Kurumları Çocuk Korosu da, konuk koro olarak gecede sahne aldı. Nâzım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleşen konseri Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Furkan Yavuz, ebeveynler ile çok sayıda sanatsever izledi.

Üç bölümden oluşan konserde sahneye ilk çıkan, Nilüfer Gençlik Korosu oldu. Başarılı performansıyla izleyenleri kendine hayran bırakan koro, alkış aldı. Gecede konuk koro olarak yer alan Çağdaş Eğitim Kooperatifi Özel 3 Mart Eğitim Kurumları Çocuk Korosu da, ilk sahne deneyimini yaşadı. Repertuarındaki eserleri başarıyla seslendiren koro, izleyenlerden tam not aldı.

Konserin son bölümünde sahne, Nilüfer Çocuk Korosu’nun oldu. Şef Suat Şahin yönetimindeki koro başarısıyla dikkat çekti. Barış Manço’nun “Kara Sevda” şarkısına da repertuarında yer veren Nilüfer Çocuk Korosu’na, salonu dolduran sanatseverler de eşlik etti. Nilüfer Çocuk Korosu ile aynı sahneyi paylaşan Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü’nden tenor Prof. Dr. Ayhan Helvacı da, İtalyanca eserler seslendirdi.

Yerel ve evrensel eserlerin seslendirildiği, solo performansların sergilendiği gecenin sonunda, üç koro da aynı anda sahnede yer aldı. Sanatseverlerin yoğun isteği üzerine Barış Manço’nun Kara Sevda şarkısını birlikte seslendiren korolar, geceyi Muammer Sun’un “Sevgi her şeydir” şarkısını söyleyerek noktaladı.

Konserin ardından Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Furkan Yavuz, Şef Suat Şahin, yardımcı şef ve koro üyelerini başarılı çalışmaları için kutladı. Yavuz, korolara destek veren firmaların temsilcilerine de plaket vererek teşekkür etti.