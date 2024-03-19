Çocuğun düzensiz uyku alışkanlıklarının, uyku düzenini olumsuz etkilediğini dile getiren uzmanlar, aşırı ışık, duygusal problemler ve fiziksel rahatsızlıkların çocuğun uykusunu etkileyebileceğini belirtiyor.İSTANBUL (İGFA) - Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, bu yıl 15 Mart’a gelen “Dünya Uyku Günü” dolayısıyla çocuklarda uyku bozukluğu konusunu değerlendirdi.

Yeni doğanlarda ve bebeklerde günde 14 saat uyku ihtiyacı olduğunu ifade eden Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, çocuklarda üç yaşından itibaren ise 11-14 saat arası uyku ihtiyacının olduğunu, okul çağı çocuklarında 9-11 saat, ergenlik döneminde ise 8-10 saat uykunun tavsiye edildiğini anlattı.

Düzenli bir uyku için dengeli ve sağlıklı yeme düzeni olması gerektiğini vurgulayan Ergür, “Genellikle çocuğun rutinsiz bir uyku durumunun olması, uyku düzenini olumsuz etkiliyor. Ebeveynler çocuk için düzenli bir uyku programı oluşturmalı. Bunun dışında çevresel faktörler etkilidir. Işığın çok olduğu ortam uykuya müsait değildir. Çocuk duygusal bir problemi olduğu zaman da uyku problemi yaşar. Fiziksel rahatsızlıklar ağrı, ateş gibi durumlarda da çocuk uyku haline geçemeyebilir. Aşırı bilgisayar, telefon kullanımı uykuyu olumsuz etkiliyor, yatmadan en az bir saat önce ekran bırakılmalıdır. Bir diğer etken de beslenme. Düzenli bir uyku için dengeli ve sağlıklı yeme düzeni olmalıdır. Çocuklar davranışları çok hızlı öğrenirler. Aile bir iki gün uyku düzenini aksatırsa çocuk bu aksamaya alışır. Bu durum uyku problemlerine neden olabilir." dedi.

RUTİNİ AÇISINDAN ÇOCUK KENDİ ODASINDA UYUMALI

Çocuğun kendi odasında uyumasının uyku düzenine olumlu etkisi olduğunu da dile getiren Ergür, çocuğun kendi sorumluluğunun bilincine varması ve uyku rutininin oturması açısından kendi odasında uyumasının oldukça etkili olduğunu da söyledi.

Çocukların da kabus gördüğünü ifade eden Ergür, “Yaşlarına ve duygusal durumlarına göre kabuslar görürler. Hayal dünyalarının bir sonucu olarak kabus görmeleri doğaldır. Çocuklarla kabusları konuşmak onları rahatlatır, travmatize etkisinin olmaması için anlatmaları, konuşmaları çok önemlidir.” dedi. Kabusların uykuya direnç sağlayabileceğini de kaydeden Psikolog Ergür, çocukların kabuslarını anlatabilmesi gerektiğini belirterek, izledikleri, gördükleri içeriklerin çocukları etkileyebileceğinden dolayı ekranda izlediklerine dikkat edilmesini gerektiğini kaydetti.

Sağlıklı bir uyku hali için ailelerin öncelikle düzenli uyku rutini oluşturması gerektiğini belirten Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, “Yatış ve kalkış saatini düzenlenmelidir. Rahatlatıcı uyku öncesi ritüeller hazırlanmalıdır. Uyku ortamının uykuya müsait olması gerekir. Odada uyarıcı sayısının azaltılması gerekir. Teknolojiyi en az bir saat önce kesmek, stresi azaltmak için sohbet etmek önerilebilir. Ailelerin sabırlı olmasıyla uyku düzeni oluşacaktır.” diye konuştu.