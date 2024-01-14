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Gülben Ergen’in kurucusu ve başkanı olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 51. Anaokulunu Adıyaman Gölbaşı’nda 12 Ocak’ta açtı. İnşaat yapımını Kinder Heilen e.V Derneği’nin üstlendiği anaokuluna “Çocuklar Gülsün Diye – Atatürk Anaokulu” ismi verildi.ADIYAMAN (İGFA) - Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nin 51'inci anaokulu Adıyaman Gölbaşı'nda açıldı.

Dernek Başkanı Gülben Ergen, 11 Afet Bölgesinde 11 Anaokulu projesinde en hassaslarından birisinin Adıyaman’da açılan anaokulu olduğunu belirterek, "Buradan alnı ak ayrılmanın gururunu yaşıyoruz. Depremin üzerinden neredeyse Biz burada yaşananları ve acıları unutmadık siz de unutmayın ve unutturmayın” dedi.

“Çocuklar Gülsün Diye-Atatürk Anaokulu”nun açılış törenine Dernek Başkanı Gülben Ergen, Kinder Heilen Derneği Temsilcileri, Gölbaşı Kaymakamı Sn. Tarık Buğra Seyhan, İl Milli Eğitim Müdürü Sn. Ali Tosun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh, Gölbaşı Belediye Başkanı Sn. İskender Yıldırım ve devlet protokolü katıldı. Açılışın ardından Millî Eğitim Bakanlığı’na bağışlanan Çocuklar Gülsün Diye Anaokulu’nda yaklaşık 100 öğrenci eğitim alacak.

Gülben Ergen’in duyurduğu proje kapsamında şu ana kadar Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Adana, Osmaniye ve Hatay İskenderun ve Kırıkhan illerinde 8 anaokulunu tamamlayıp Millî Eğitim Bakanlığı'na teslim etmişti.

Adıyaman – Gölbaşı’nda açılan Çocuklar Gülsün Diye – Atatürk Anaokulu Gelecek nesillerimizin temel taşlarını oluşturacak çocuklarımızın gelişim alanlarını destekleyerek yetişkinlik döneminde daha üretici ve verimli olmalarına, var olan potansiyellerinin daha kolay bir şekilde ortaya çıkarılmasına, kendisini keşfetmesine olanak sağlayarak özgüvenli, başarılı, geleceğimize ışık tutacak gençlerin yetişmesinde çok önemli katkısı olacağı kaydedildi.