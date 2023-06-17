Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi ve ESMEK iş birliğiyle düzenlenen “Çocuk Hakları Bahar Şenliği” büyük bir katılımla gerçekleşti. Renkli görüntülere sahne olan şenlikte çocuklar gönüllerince eğlendiler.ESKİŞEHİR (İGFA) - Yaptığı örnek çalışmalarla “Çocuk Dostu” belediye olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Çocuk Hakları Birimi ile farkındalık yaratmaya devam ediyor.

Bu kapsamda çocukların talebi ve Çocuk Hakları Birimi ile Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) iş birliğiyle düzenlenen “Çocuk Hakları Bahar Şenliği” ESMEK Emek Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Güneşli, güzel bir havada gerçekleşen şenlikte ESMEK’te kurs gören çocuklar gönüllerince eğlenirken, yoğun katılım nedeniyle istasyonlara ayrıldılar. Burada uzman eğitmenlerce “Çocuk Hakları İstasyonu, Drama İstasyonu, Doğada Çerçeve Oluşturma İstasyonu, Rozet İstasyonu” oluşturuldu.

İstasyonlarda etkinliklere büyük bir coşkuyla katılan çocuklar drama, dans, zumba ve birbirinden renkli yarışmalar ile mutlu bir gün geçirdiler. Uzman eğitmenlerden Çocuk Hakları Sözleşmesi’ndeki maddeler hakkında bilgiler alan çocuklar; doğada çerçeve etkinliği ile günün anısına doğayla barışık, bitkilerden oluşan çerçeve yaptılar.

Yapılan etkinliği çok sevdiklerini belirten çocuklar bu tür şenliklerin devamını dilerken, veliler de çocuklar için eğitici ve eğlendirici şenlik nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e ve tüm emeği geçenlere teşekkür ettiler.