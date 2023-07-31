Ankara Büyükşehir Belediyesi ile UNICEF iş birliğiyle hayata geçirilen Yerelde Erken Çocukluk Eğitimi Destek Projesi kapsamında eğitim gören çocuklar için dönem sonu ‘Erken Öğrenme Festivali’ düzenlendi.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi ile UNICEF iş birliğiyle Erken Çocukluk Eğitimi’nin yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen Yerelde Erken Çocukluk Eğitimi Destek Projesi kapsamında eğitim gören çocuklar için dönem sonu ‘Erken Öğrenme Festivali’ düzenlendi.

Festivalde; Erken Çocukluk Eğitimi alan ve Çocuk Oyun Odalarına kayıtlı dezavantajlı çocuklar, eğitici atölyelere katılıp sahne gösterileriyle doyasıya eğlendikleri bir gün geçirdi.

FESTİVALE TOPLAM 700 KİŞİ KATILDI

Gazi Park’ta gerçekleştirilen festivale; proje kapsamında açılan 19 adet çocuk oyun odasında eğitim alan 400 çocuk ve 350 aile katıldı.

Festival ile ilgili bilgi veren Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Burcu Kurt Çiçek, “UNICEF ile birlikte yürüttüğümüz çocuk etkinlik merkezlerimizin çalışmalarına ek olarak yerelde erken çocukluk eğitimi verdiğimiz eğitim programı var. Burada 3 bin 500 çocuk okul öncesi eğitim alıyor. Eğitimin sonlanması ve gelecek eğitimin başlamasından önce 400 çocuk ve 350 aile ile birlikte toplam 700 kişiyle yaz festivali gerçekleştirdik. Baloncuk showdan, sihirbaz gösterisine, Hacivat Karagöz ve Seğmen gösterisine kadar çeşitli gösteriler oldu. Aynı zamanda el çalışmalarıyla ilgili 6 farklı atölye çalışması da düzenledik” dedi.

ÇOCUKLAR VE AİLELER GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ

Festivalde; çocukların dans gösterileri, faaliyet atölyeleri, çocuk şarkıları, baloncuk perisi, bay köfte, sihirbaz, balon katlama, Hacivat Karagöz ve çocuk korosu gibi çeşitli gösteriler yapıldı. Gönüllerince eğlenme imkânı bulan aileler ve çocukları renkli görüntülere sahne olan festival ile ilgili şunları söyledi:

-Ayşe Gök Özdemir: “Bizim için değişiklik oldu. Çocuğum etkinlikte çok eğlendi. Birbirinden güzel oyunlar oynandı, yedik içtik eğlendik.”

-Güler Solak: “UNICEF’in sınıflarında geçtiğimiz yıl eğitim aldı çocuğum. Bu programdan çok memnunuz bu imkânı bize sağladığı için Mansur Başkan’a teşekkür ediyorum. Kurs boyunca oyunlarla, etkinliklerle eğitimler aldık. Çocuğuma çok fazla şey kattı. Öğretmenlerden de çok memnunduk. Şenliğimiz de çok güzel ve eğlenceli geçti.”

-Ayşe Sırakaya: “İlk önce Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. Çok eğlendik, çok çeşitli faaliyetler yapıldı. Çocuklarımız çok eğlendi mutluyuz.”

-Burçin Özüdoğru: “Buraya bir yıldır devam ediyoruz. Çocukların öğrenmeleri gereken bütün konuları, kuralları ve okul öncesi eğitimin hepsini burada öğreniyorlar. Bugün de hep birlikte şenlikteyiz ve güzel vakit geçiriyoruz, eğleniyoruz.”