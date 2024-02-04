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Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin yarıyıl tatiline giren çocuklar ve ailelerine sağladığı Çambaşı Yaylası’na ücretsiz ulaşım imkanı büyük takdir topladı.ORDU (İGFA) - Türkiye’nin denize en yakın kayak merkezini bünyesinde barından Ordu’nun gözde turizm merkezi Çambaşı Yaylası, vatandaşların yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesinin yarıyıl tatili ve Çambaşı Kar Festivali nedeniyle ücretsiz ulaşım imkânı sunduğu yaylaya ilgi yoğun oldu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yeniliklerle yerli ve yabancı turistlerin dört mevsim uğrak noktası haline gelen Çambaşı Yaylası, modern konaklama alanları, kış sporları çeşitliliği ve eşsiz doğa güzelliğiyle kış sezonunda da misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllara oranla daha fazla ilginin olduğu yaylaya bu yıl Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz ulaşım imkanı sunması ile daha fazla cazibeli hale geldi.

“ÇOCUKLARIMIZ İÇİN GÜZEL BİR FIRSAT OLDU”

Yarıyıl tatiline giren çocuklarıyla birlikte Çambaşı Yaylası’na ücretsiz ulaşım imkanı sunan Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden aileler, “Böyle bir fırsatı bizlere sunan Ordu Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz. Bu fırsatı değerlendirmek için ilçeden kalkıp geldik. Karın tadını çıkarmak isteyen çocuklarımız için güzel bir fırsat ve çok güzel bir hediye oldu” diye konuştular.